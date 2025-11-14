    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group

    BHP Group Aktie fällt auf 23,300€ - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die BHP Group Aktie, bisher, um -3,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BHP Group Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

    BHP Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BHP Group Aktie. Mit einer Performance von -3,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der BHP Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,32 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BHP Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,69 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um +0,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BHP Group einen Rückgang von -0,75 %.

    BHP Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,08 %
    1 Monat -0,40 %
    3 Monate +2,69 %
    1 Jahr -3,34 %

    Informationen zur BHP Group Aktie

    Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,43 Mrd. € wert.

    BHP Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BHP Group

    -1,62 %
    +0,08 %
    -0,40 %
    +2,69 %
    -3,34 %
    -15,35 %
    +25,31 %
    +111,73 %
    +508,10 %
    ISIN:AU000000BHP4WKN:850524



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



