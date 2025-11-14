DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Diese hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Finanzdienstleister zeichne sich nach der Ende Oktober gekappten Umsatzprognose nun zukünftiges weiteres Wachstum am Horizont ab./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 110,2EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Olivia Pulvermacher

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 318

Kursziel alt: 318

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

