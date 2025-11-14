    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe beim Auftragseingang und beim bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der freie Barmittelzufluss sei in etwa wie von ihm erwartet ausgefallen./la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,69 % und einem Kurs von 63,62EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: Renk
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


