UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen./rob/mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 27,37EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,10

Kursziel alt: 36,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



