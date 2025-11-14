UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen./rob/mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 27,37EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,10
Kursziel alt: 36,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,10
Kursziel alt: 36,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte