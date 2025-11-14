UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Update zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Wie erwartet habe der Triebwerksbauer den Jahresausblick bestätigt, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 12,38EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,5
Kursziel alt: 13,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
