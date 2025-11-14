UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen fürs dritte Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Matthew Weston senkte in seinem am Freitag vorliegenden Resümee seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2026 ein wenig. Er begründete dies nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten mit einer etwas früheren Generika-Konkurrenz für Mavenclad in den USA, was teilweise durch einen höheren Gewinnbeitrag des Zukaufs Springworks ausgeglichen werde./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
