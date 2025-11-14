UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen fürs dritte Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Matthew Weston senkte in seinem am Freitag vorliegenden Resümee seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2026 ein wenig. Er begründete dies nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten mit einer etwas früheren Generika-Konkurrenz für Mavenclad in den USA, was teilweise durch einen höheren Gewinnbeitrag des Zukaufs Springworks ausgeglichen werde./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 01:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



