Applied Materials Aktie mit Kurseinbruch - 14.11.2025

Mit einer Performance von -4,11 % musste die Applied Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Applied Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,11 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Applied Materials ist ein führender Anbieter in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine innovativen Fertigungslösungen und starken Marktposition.

Obwohl die Applied Materials Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,46 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Applied Materials eine positive Entwicklung von +14,67 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,04 % geändert.

Applied Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,82 % 1 Monat -3,64 % 3 Monate +12,46 % 1 Jahr +5,56 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Es gibt 797 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,87 Mrd.EUR € wert.

Applied Materials rutscht beim Umsatz ab, hofft aber auf eine spürbare Erholung ab 2026. Neue Exportregeln und ein verhaltener Ausblick bremsen den Hersteller von Chipfertigungsanlagen. Die Aktie verliert nachbörslich.

Applied Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.