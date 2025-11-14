    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    KORREKTUR

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund und Bayern fördern BMW-Wasserstoffprojekt mit 273 Mio.
    • Brennstoffzellen-Pkw sollen ab 2028 auf den Markt kommen.
    • Technologievielfalt wichtig für Automobilstandort Deutschland.
    KORREKTUR - Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    (Im letzten Absatz wurde die Parteizugehörigkeit von Aiwanger berichtigt)

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund und Bayern fördern ein Wasserstoff-Projekt des Autobauers BMW . Ziel ist die Entwicklung eines Brennstoffzellen-Elektroantriebsstrangs. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) übergaben dem Autohersteller in Berlin einen Förderbescheid in Höhe von rund 273 Millionen Euro für das Projekt "HyPowerDrive". Der Bund trägt davon rund 191 Millionen Euro, Bayern rund 82 Millionen Euro, wie das Ministerium mitteilte. Die Brennstoffzellen-Pkw sollen ab 2028 auf den Markt kommen.

    Schnieder nannte Wasserstoff einen zentralen Baustein als Energieträger, aber auch im Verkehr. Mit Wasserstoff werde die technologische Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit des Automobilstandorts Deutschland gestärkt. Söder sagte: "Wir dürfen das Auto nicht aufgeben." Auch er betonte die Technologieoffenheit. Zwar werde der Elektroantrieb in Europa dominieren, es gehe aber um unterschiedliche Märkte auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Technologen. "Wir brauchen Hightech-Verbrenner, aber auch Elektro und Technologien wie Wasserstoff." Söder wandte sich gegen ein "striktes" Verbot neuer Verbrenner-Autos in der EU ab 2035.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    83,00€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    94,50€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BMW-Entwicklungsvorstand Joachim Post sagte: "Nur Innovationen schaffen Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft - nicht Verbote." Mit dem neuen BMW X5 biete BMW erstmals fünf verschiedene Antriebsoptionen in Serie, darunter ab 2028 auch mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte, für Wasserstoffautos müsse auch eine flächendeckende Tankstelleninfrastruktur aufgebaut werden./hoe/DP/men/mis

    BMW

    -0,27 %
    +5,13 %
    +11,35 %
    +0,02 %
    +34,08 %
    +4,55 %
    +24,47 %
    -4,82 %
    +553.025,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 87,80 auf Tradegate (14. November 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +5,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,66 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -3,95 %/+7,34 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW Der Bund und Bayern fördern ein Wasserstoff-Projekt des Autobauers BMW . Ziel ist die Entwicklung eines Brennstoffzellen-Elektroantriebsstrangs. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) …