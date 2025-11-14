KORREKTUR
Bund und Bayern fördern Wasserstoff-Projekt von BMW
- Bund und Bayern fördern BMW-Wasserstoffprojekt mit 273 Mio.
- Brennstoffzellen-Pkw sollen ab 2028 auf den Markt kommen.
- Technologievielfalt wichtig für Automobilstandort Deutschland.
(Im letzten Absatz wurde die Parteizugehörigkeit von Aiwanger berichtigt)
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund und Bayern fördern ein Wasserstoff-Projekt des Autobauers BMW . Ziel ist die Entwicklung eines Brennstoffzellen-Elektroantriebsstrangs. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) übergaben dem Autohersteller in Berlin einen Förderbescheid in Höhe von rund 273 Millionen Euro für das Projekt "HyPowerDrive". Der Bund trägt davon rund 191 Millionen Euro, Bayern rund 82 Millionen Euro, wie das Ministerium mitteilte. Die Brennstoffzellen-Pkw sollen ab 2028 auf den Markt kommen.
Schnieder nannte Wasserstoff einen zentralen Baustein als Energieträger, aber auch im Verkehr. Mit Wasserstoff werde die technologische Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit des Automobilstandorts Deutschland gestärkt. Söder sagte: "Wir dürfen das Auto nicht aufgeben." Auch er betonte die Technologieoffenheit. Zwar werde der Elektroantrieb in Europa dominieren, es gehe aber um unterschiedliche Märkte auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Technologen. "Wir brauchen Hightech-Verbrenner, aber auch Elektro und Technologien wie Wasserstoff." Söder wandte sich gegen ein "striktes" Verbot neuer Verbrenner-Autos in der EU ab 2035.
BMW-Entwicklungsvorstand Joachim Post sagte: "Nur Innovationen schaffen Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft - nicht Verbote." Mit dem neuen BMW X5 biete BMW erstmals fünf verschiedene Antriebsoptionen in Serie, darunter ab 2028 auch mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte, für Wasserstoffautos müsse auch eine flächendeckende Tankstelleninfrastruktur aufgebaut werden./hoe/DP/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 87,80 auf Tradegate (14. November 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +5,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,35 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,66 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -3,95 %/+7,34 % bedeutet.
