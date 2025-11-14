    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Technologiekonzern habe im dritten Quartal gut abschnitten, eine Trendwende im halbleiterbezogenen Geschäft gebe es aber noch nicht, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 05:52 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 21,50
    Kursziel alt: 21,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



