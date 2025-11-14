UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 21,00 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Technologiekonzern habe im dritten Quartal gut abschnitten, eine Trendwende im halbleiterbezogenen Geschäft gebe es aber noch nicht, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,43 % und einem Kurs von 19,19EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21,50
Kursziel alt: 21,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21,50
Kursziel alt: 21,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte