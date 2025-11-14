DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 1220 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Motoren habe angesichts schwieriger Lieferketten solide abgeschnitten, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Geschäftsbereich Power Systems profitiere von dem starken Auftragseingang./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 12,38EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.