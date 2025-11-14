Neue Robotik treibt Knuspr in Berlin auf Wachstumskurs / Profitabilität noch dieses Jahr erwartet (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de) treibt die
    Automatisierung an seinem Berliner Logistikstandort in Schönefeld weiter voran
    und setzt damit neue Maßstäbe in der Lebensmittellogistik. Mit der Einführung
    eines KI-gesteuerten Kommissionierroboters (AI Robotics Piece Picking)
    beschleunigt Knuspr die fehlerfreie Bearbeitung von Bestellungen erheblich und
    steigert zugleich Effizienz und Skalierbarkeit des Betriebsmodells. Mit über
    125.000 ausgelieferten Bestellungen pro Monat ist der Großraum Berlin inzwischen
    der größte Knuspr-Standort in Deutschland. Bereits bis Ende dieses Jahres soll
    der Standort die operative Profitabilität erreichen - rund anderthalb Jahre nach
    dem Start in Berlin.

    Mehr Zuverlässigkeit und Servicequalität

    Für Kund:innen bedeutet die neue Automatisierung vor allem eines: mehr
    Zuverlässigkeit und langfristig noch kürzere Lieferzeiten. "Unsere
    Automatisierungsoffensive ist kein Selbstzweck - sie sorgt dafür, dass jede
    Bestellung pünktlich, vollständig, fehlerfrei und frisch bei unseren Kund:innen
    ankommt", erklärt Olin Novák, Geschäftsführer von Knuspr und Chief Revenue
    Officer (CRO) bei der Rohlik Gruppe, zu der Knuspr gehört. "Wir investieren in
    Automatisierung, um den Online-Lebensmitteleinkauf so verlässlich und bequem zu
    machen, wie es ihn in Berlin und ganz Deutschland bisher nicht gab."

    Effizienzsprung durch Robotik

    Die neue Automatisierung in Schönefeld reduziert die Fehlerquote bei der
    Kommissionierung auf ein Minimum. Bestellungen werden in kürzester Zeit präzise
    zusammengestellt und für die Auslieferung vorbereitet. Aktuell liegt die
    durchschnittliche Bearbeitungszeit im Lager pro Bestellung bei rund 30 Minuten -
    mit einer Quote "perfekter" Lieferungen (ohne Verspätung, Reklamation oder
    Ersatzprodukte) von über 90 %. Damit stärkt Knuspr sein Serviceversprechen: ein
    stressfreier, bequemer Wocheneinkauf mit maximaler Frische und Zuverlässigkeit -
    auch bei steigenden Bestellmengen.

    Gesteuert von Veloq, der KI-basierten End-to-End-Plattform für
    Lebensmittellogistik der Rohlik Gruppe, übernimmt der neue Kommissionierroboter
    des Technologiepartners Sereact einen der letzten bislang manuellen Schritte in
    Knusprs Lagerbetrieb - das präzise Greifen und Verpacken einzelner Produkte. Ein
    einzelner Roboter kommissioniert bis zu 600 Artikel pro Stunde. Bis Jahresende
    sollen im Schönefelder Logistikzentrum fünf weitere Kommissionierroboter
    installiert werden, womit Knuspr künftig bis zu 10.000 Bestellungen pro Tag
    bearbeiten kann.

    Insgesamt hat Knuspr für die Automatisierung in Schönefeld bislang einen
    niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Das Logistikzentrum umfasst
    12.000 Quadratmeter Fläche, von wo aus Knuspr Kund:innen in rund 250
    Postleitzahlgebieten im Großraum Berlin beliefert.

    Wachstumstreiber Berlin

    Auch wirtschaftlich zeigt sich der Erfolg der automatisierten Logistikprozesse
    deutlich: Die Zahl der monatlichen Bestellungen im Großraum Berlin hat sich im
    Vergleich zum Vorjahr um rund 90 % erhöht und liegt inzwischen bei über 125.000.
    Seit dem Start im April 2024 hat Knuspr rund 150.000 Kund:innen in Berlin und
    Umgebung beliefert und erreicht aktuell einen branchenführenden Net Promoter
    Score von über 80. Damit ist der Standort Schönefeld der größte und am
    schnellsten wachsende Knuspr-Standort in Deutschland.

    Fokus auf Familien

    Besonders stark wächst die Nachfrage nach Knusprs Service im Großraum Berlin bei
    Familien. Viele sind bereits Teil des Knuspr "Xtra"-Vorteilsprogramms, dem
    umfassendsten Treueprogramm im deutschen Lebensmittelhandel. Mitglieder
    profitieren von 10 % Rabatt auf alle Eigenmarken- und Bio-Produkte, kostenlosen
    Lieferungen, exklusiven Aktionen und weiteren Vorteilen. "Knuspr Xtra belohnt
    Kund:innen für ihre Treue und macht hochwertige Lebensmittel noch zugänglicher",
    sagt Novák. "Es ist aktuell die günstigste Möglichkeit, Eigenmarken- und
    Bio-Produkte zu kaufen, und hilft Familien, ihren Wocheneinkauf noch flexibler
    zu planen und bei den Produkten zu sparen, die sie am häufigsten benötigen. So
    bieten wir einen Service, der sich nahtlos in den Alltag einfügt und echten
    Mehrwert schafft."

    Berlin ist nach München der zweite deutsche Standort, an dem Knuspr die
    operative Profitabilität erreicht. Während München bereits seit November 2023
    operativ profitabel arbeitet, zeichnet sich Berlin durch einen höheren
    Automatisierungsgrad und ein schnelleres Wachstumstempo aus - begünstigt durch
    das flexiblere Lagerlayout und die optimierte Prozessarchitektur in Schönefeld.

