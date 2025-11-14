Neue Robotik treibt Knuspr in Berlin auf Wachstumskurs / Profitabilität noch dieses Jahr erwartet (FOTO)

Berlin (ots) - Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de) treibt die

Automatisierung an seinem Berliner Logistikstandort in Schönefeld weiter voran

und setzt damit neue Maßstäbe in der Lebensmittellogistik. Mit der Einführung

eines KI-gesteuerten Kommissionierroboters (AI Robotics Piece Picking)

beschleunigt Knuspr die fehlerfreie Bearbeitung von Bestellungen erheblich und

steigert zugleich Effizienz und Skalierbarkeit des Betriebsmodells. Mit über

125.000 ausgelieferten Bestellungen pro Monat ist der Großraum Berlin inzwischen

der größte Knuspr-Standort in Deutschland. Bereits bis Ende dieses Jahres soll

der Standort die operative Profitabilität erreichen - rund anderthalb Jahre nach

dem Start in Berlin.



Mehr Zuverlässigkeit und Servicequalität





Für Kund:innen bedeutet die neue Automatisierung vor allem eines: mehr

Zuverlässigkeit und langfristig noch kürzere Lieferzeiten. "Unsere

Automatisierungsoffensive ist kein Selbstzweck - sie sorgt dafür, dass jede

Bestellung pünktlich, vollständig, fehlerfrei und frisch bei unseren Kund:innen

ankommt", erklärt Olin Novák, Geschäftsführer von Knuspr und Chief Revenue

Officer (CRO) bei der Rohlik Gruppe, zu der Knuspr gehört. "Wir investieren in

Automatisierung, um den Online-Lebensmitteleinkauf so verlässlich und bequem zu

machen, wie es ihn in Berlin und ganz Deutschland bisher nicht gab."



Effizienzsprung durch Robotik



Die neue Automatisierung in Schönefeld reduziert die Fehlerquote bei der

Kommissionierung auf ein Minimum. Bestellungen werden in kürzester Zeit präzise

zusammengestellt und für die Auslieferung vorbereitet. Aktuell liegt die

durchschnittliche Bearbeitungszeit im Lager pro Bestellung bei rund 30 Minuten -

mit einer Quote "perfekter" Lieferungen (ohne Verspätung, Reklamation oder

Ersatzprodukte) von über 90 %. Damit stärkt Knuspr sein Serviceversprechen: ein

stressfreier, bequemer Wocheneinkauf mit maximaler Frische und Zuverlässigkeit -

auch bei steigenden Bestellmengen.



Gesteuert von Veloq, der KI-basierten End-to-End-Plattform für

Lebensmittellogistik der Rohlik Gruppe, übernimmt der neue Kommissionierroboter

des Technologiepartners Sereact einen der letzten bislang manuellen Schritte in

Knusprs Lagerbetrieb - das präzise Greifen und Verpacken einzelner Produkte. Ein

einzelner Roboter kommissioniert bis zu 600 Artikel pro Stunde. Bis Jahresende

sollen im Schönefelder Logistikzentrum fünf weitere Kommissionierroboter

installiert werden, womit Knuspr künftig bis zu 10.000 Bestellungen pro Tag

bearbeiten kann.



Insgesamt hat Knuspr für die Automatisierung in Schönefeld bislang einen

niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Das Logistikzentrum umfasst

12.000 Quadratmeter Fläche, von wo aus Knuspr Kund:innen in rund 250

Postleitzahlgebieten im Großraum Berlin beliefert.



Wachstumstreiber Berlin



Auch wirtschaftlich zeigt sich der Erfolg der automatisierten Logistikprozesse

deutlich: Die Zahl der monatlichen Bestellungen im Großraum Berlin hat sich im

Vergleich zum Vorjahr um rund 90 % erhöht und liegt inzwischen bei über 125.000.

Seit dem Start im April 2024 hat Knuspr rund 150.000 Kund:innen in Berlin und

Umgebung beliefert und erreicht aktuell einen branchenführenden Net Promoter

Score von über 80. Damit ist der Standort Schönefeld der größte und am

schnellsten wachsende Knuspr-Standort in Deutschland.



Fokus auf Familien



Besonders stark wächst die Nachfrage nach Knusprs Service im Großraum Berlin bei

Familien. Viele sind bereits Teil des Knuspr "Xtra"-Vorteilsprogramms, dem

umfassendsten Treueprogramm im deutschen Lebensmittelhandel. Mitglieder

profitieren von 10 % Rabatt auf alle Eigenmarken- und Bio-Produkte, kostenlosen

Lieferungen, exklusiven Aktionen und weiteren Vorteilen. "Knuspr Xtra belohnt

Kund:innen für ihre Treue und macht hochwertige Lebensmittel noch zugänglicher",

sagt Novák. "Es ist aktuell die günstigste Möglichkeit, Eigenmarken- und

Bio-Produkte zu kaufen, und hilft Familien, ihren Wocheneinkauf noch flexibler

zu planen und bei den Produkten zu sparen, die sie am häufigsten benötigen. So

bieten wir einen Service, der sich nahtlos in den Alltag einfügt und echten

Mehrwert schafft."



Berlin ist nach München der zweite deutsche Standort, an dem Knuspr die

operative Profitabilität erreicht. Während München bereits seit November 2023

operativ profitabel arbeitet, zeichnet sich Berlin durch einen höheren

Automatisierungsgrad und ein schnelleres Wachstumstempo aus - begünstigt durch

das flexiblere Lagerlayout und die optimierte Prozessarchitektur in Schönefeld.



