Neue Robotik treibt Knuspr in Berlin auf Wachstumskurs / Profitabilität noch dieses Jahr erwartet (FOTO)
Berlin (ots) - Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de) treibt die
Automatisierung an seinem Berliner Logistikstandort in Schönefeld weiter voran
und setzt damit neue Maßstäbe in der Lebensmittellogistik. Mit der Einführung
eines KI-gesteuerten Kommissionierroboters (AI Robotics Piece Picking)
beschleunigt Knuspr die fehlerfreie Bearbeitung von Bestellungen erheblich und
steigert zugleich Effizienz und Skalierbarkeit des Betriebsmodells. Mit über
125.000 ausgelieferten Bestellungen pro Monat ist der Großraum Berlin inzwischen
der größte Knuspr-Standort in Deutschland. Bereits bis Ende dieses Jahres soll
der Standort die operative Profitabilität erreichen - rund anderthalb Jahre nach
dem Start in Berlin.
Mehr Zuverlässigkeit und Servicequalität
Automatisierung an seinem Berliner Logistikstandort in Schönefeld weiter voran
und setzt damit neue Maßstäbe in der Lebensmittellogistik. Mit der Einführung
eines KI-gesteuerten Kommissionierroboters (AI Robotics Piece Picking)
beschleunigt Knuspr die fehlerfreie Bearbeitung von Bestellungen erheblich und
steigert zugleich Effizienz und Skalierbarkeit des Betriebsmodells. Mit über
125.000 ausgelieferten Bestellungen pro Monat ist der Großraum Berlin inzwischen
der größte Knuspr-Standort in Deutschland. Bereits bis Ende dieses Jahres soll
der Standort die operative Profitabilität erreichen - rund anderthalb Jahre nach
dem Start in Berlin.
Mehr Zuverlässigkeit und Servicequalität
Für Kund:innen bedeutet die neue Automatisierung vor allem eines: mehr
Zuverlässigkeit und langfristig noch kürzere Lieferzeiten. "Unsere
Automatisierungsoffensive ist kein Selbstzweck - sie sorgt dafür, dass jede
Bestellung pünktlich, vollständig, fehlerfrei und frisch bei unseren Kund:innen
ankommt", erklärt Olin Novák, Geschäftsführer von Knuspr und Chief Revenue
Officer (CRO) bei der Rohlik Gruppe, zu der Knuspr gehört. "Wir investieren in
Automatisierung, um den Online-Lebensmitteleinkauf so verlässlich und bequem zu
machen, wie es ihn in Berlin und ganz Deutschland bisher nicht gab."
Effizienzsprung durch Robotik
Die neue Automatisierung in Schönefeld reduziert die Fehlerquote bei der
Kommissionierung auf ein Minimum. Bestellungen werden in kürzester Zeit präzise
zusammengestellt und für die Auslieferung vorbereitet. Aktuell liegt die
durchschnittliche Bearbeitungszeit im Lager pro Bestellung bei rund 30 Minuten -
mit einer Quote "perfekter" Lieferungen (ohne Verspätung, Reklamation oder
Ersatzprodukte) von über 90 %. Damit stärkt Knuspr sein Serviceversprechen: ein
stressfreier, bequemer Wocheneinkauf mit maximaler Frische und Zuverlässigkeit -
auch bei steigenden Bestellmengen.
Gesteuert von Veloq, der KI-basierten End-to-End-Plattform für
Lebensmittellogistik der Rohlik Gruppe, übernimmt der neue Kommissionierroboter
des Technologiepartners Sereact einen der letzten bislang manuellen Schritte in
Knusprs Lagerbetrieb - das präzise Greifen und Verpacken einzelner Produkte. Ein
einzelner Roboter kommissioniert bis zu 600 Artikel pro Stunde. Bis Jahresende
sollen im Schönefelder Logistikzentrum fünf weitere Kommissionierroboter
installiert werden, womit Knuspr künftig bis zu 10.000 Bestellungen pro Tag
bearbeiten kann.
Insgesamt hat Knuspr für die Automatisierung in Schönefeld bislang einen
niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Das Logistikzentrum umfasst
12.000 Quadratmeter Fläche, von wo aus Knuspr Kund:innen in rund 250
Postleitzahlgebieten im Großraum Berlin beliefert.
Wachstumstreiber Berlin
Auch wirtschaftlich zeigt sich der Erfolg der automatisierten Logistikprozesse
deutlich: Die Zahl der monatlichen Bestellungen im Großraum Berlin hat sich im
Vergleich zum Vorjahr um rund 90 % erhöht und liegt inzwischen bei über 125.000.
Seit dem Start im April 2024 hat Knuspr rund 150.000 Kund:innen in Berlin und
Umgebung beliefert und erreicht aktuell einen branchenführenden Net Promoter
Score von über 80. Damit ist der Standort Schönefeld der größte und am
schnellsten wachsende Knuspr-Standort in Deutschland.
Fokus auf Familien
Besonders stark wächst die Nachfrage nach Knusprs Service im Großraum Berlin bei
Familien. Viele sind bereits Teil des Knuspr "Xtra"-Vorteilsprogramms, dem
umfassendsten Treueprogramm im deutschen Lebensmittelhandel. Mitglieder
profitieren von 10 % Rabatt auf alle Eigenmarken- und Bio-Produkte, kostenlosen
Lieferungen, exklusiven Aktionen und weiteren Vorteilen. "Knuspr Xtra belohnt
Kund:innen für ihre Treue und macht hochwertige Lebensmittel noch zugänglicher",
sagt Novák. "Es ist aktuell die günstigste Möglichkeit, Eigenmarken- und
Bio-Produkte zu kaufen, und hilft Familien, ihren Wocheneinkauf noch flexibler
zu planen und bei den Produkten zu sparen, die sie am häufigsten benötigen. So
bieten wir einen Service, der sich nahtlos in den Alltag einfügt und echten
Mehrwert schafft."
Berlin ist nach München der zweite deutsche Standort, an dem Knuspr die
operative Profitabilität erreicht. Während München bereits seit November 2023
operativ profitabel arbeitet, zeichnet sich Berlin durch einen höheren
Automatisierungsgrad und ein schnelleres Wachstumstempo aus - begünstigt durch
das flexiblere Lagerlayout und die optimierte Prozessarchitektur in Schönefeld.
Pressekontakt:
mailto:presse@knuspr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159077/6158418
OTS: knuspr
Zuverlässigkeit und langfristig noch kürzere Lieferzeiten. "Unsere
Automatisierungsoffensive ist kein Selbstzweck - sie sorgt dafür, dass jede
Bestellung pünktlich, vollständig, fehlerfrei und frisch bei unseren Kund:innen
ankommt", erklärt Olin Novák, Geschäftsführer von Knuspr und Chief Revenue
Officer (CRO) bei der Rohlik Gruppe, zu der Knuspr gehört. "Wir investieren in
Automatisierung, um den Online-Lebensmitteleinkauf so verlässlich und bequem zu
machen, wie es ihn in Berlin und ganz Deutschland bisher nicht gab."
Effizienzsprung durch Robotik
Die neue Automatisierung in Schönefeld reduziert die Fehlerquote bei der
Kommissionierung auf ein Minimum. Bestellungen werden in kürzester Zeit präzise
zusammengestellt und für die Auslieferung vorbereitet. Aktuell liegt die
durchschnittliche Bearbeitungszeit im Lager pro Bestellung bei rund 30 Minuten -
mit einer Quote "perfekter" Lieferungen (ohne Verspätung, Reklamation oder
Ersatzprodukte) von über 90 %. Damit stärkt Knuspr sein Serviceversprechen: ein
stressfreier, bequemer Wocheneinkauf mit maximaler Frische und Zuverlässigkeit -
auch bei steigenden Bestellmengen.
Gesteuert von Veloq, der KI-basierten End-to-End-Plattform für
Lebensmittellogistik der Rohlik Gruppe, übernimmt der neue Kommissionierroboter
des Technologiepartners Sereact einen der letzten bislang manuellen Schritte in
Knusprs Lagerbetrieb - das präzise Greifen und Verpacken einzelner Produkte. Ein
einzelner Roboter kommissioniert bis zu 600 Artikel pro Stunde. Bis Jahresende
sollen im Schönefelder Logistikzentrum fünf weitere Kommissionierroboter
installiert werden, womit Knuspr künftig bis zu 10.000 Bestellungen pro Tag
bearbeiten kann.
Insgesamt hat Knuspr für die Automatisierung in Schönefeld bislang einen
niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Das Logistikzentrum umfasst
12.000 Quadratmeter Fläche, von wo aus Knuspr Kund:innen in rund 250
Postleitzahlgebieten im Großraum Berlin beliefert.
Wachstumstreiber Berlin
Auch wirtschaftlich zeigt sich der Erfolg der automatisierten Logistikprozesse
deutlich: Die Zahl der monatlichen Bestellungen im Großraum Berlin hat sich im
Vergleich zum Vorjahr um rund 90 % erhöht und liegt inzwischen bei über 125.000.
Seit dem Start im April 2024 hat Knuspr rund 150.000 Kund:innen in Berlin und
Umgebung beliefert und erreicht aktuell einen branchenführenden Net Promoter
Score von über 80. Damit ist der Standort Schönefeld der größte und am
schnellsten wachsende Knuspr-Standort in Deutschland.
Fokus auf Familien
Besonders stark wächst die Nachfrage nach Knusprs Service im Großraum Berlin bei
Familien. Viele sind bereits Teil des Knuspr "Xtra"-Vorteilsprogramms, dem
umfassendsten Treueprogramm im deutschen Lebensmittelhandel. Mitglieder
profitieren von 10 % Rabatt auf alle Eigenmarken- und Bio-Produkte, kostenlosen
Lieferungen, exklusiven Aktionen und weiteren Vorteilen. "Knuspr Xtra belohnt
Kund:innen für ihre Treue und macht hochwertige Lebensmittel noch zugänglicher",
sagt Novák. "Es ist aktuell die günstigste Möglichkeit, Eigenmarken- und
Bio-Produkte zu kaufen, und hilft Familien, ihren Wocheneinkauf noch flexibler
zu planen und bei den Produkten zu sparen, die sie am häufigsten benötigen. So
bieten wir einen Service, der sich nahtlos in den Alltag einfügt und echten
Mehrwert schafft."
Berlin ist nach München der zweite deutsche Standort, an dem Knuspr die
operative Profitabilität erreicht. Während München bereits seit November 2023
operativ profitabel arbeitet, zeichnet sich Berlin durch einen höheren
Automatisierungsgrad und ein schnelleres Wachstumstempo aus - begünstigt durch
das flexiblere Lagerlayout und die optimierte Prozessarchitektur in Schönefeld.
Pressekontakt:
mailto:presse@knuspr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159077/6158418
OTS: knuspr
Autor folgen