JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Analystenveranstaltung zum Express-Geschäft mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich sei stark auf die Kostenkontrolle fokussiert, was sich auszahle, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 43,48EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
