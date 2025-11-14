JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Analystenveranstaltung zum Express-Geschäft mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich sei stark auf die Kostenkontrolle fokussiert, was sich auszahle, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 43,48EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

