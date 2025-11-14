BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäfte der Immobiliengesellschaft entwickelten sich solide und das sollte sich auch 2026 fortsetzen, schrieb Kai Klose am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 10,58EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
