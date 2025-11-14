BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 43,50 auf 38,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus dem Bericht zum dritten Quartal resultiere Korrekturbedarf beim operativen Ergebniskonsens für den Essenslieferanten und die Tochter Talabat, schrieb Andrew Ross am Freitag./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,13 % und einem Kurs von 16,74EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,10

Kursziel alt: 43,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



