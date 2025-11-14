    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    BARCLAYS stuft SIEMENS AG auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 226,8EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Vladimir Sergievskiy
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 185
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
