Verbraucherzentralen kritisieren 'Geschenk an Flugbranche'

"Die geplante Senkung der Ticketsteuer ist vor allem ein Geschenk an die Flugbranche, sie wird für Reisende kaum Entlastung bringen", sagte Pop. Sie wies darauf hin, dass viele Menschen gar nicht fliegen. "Dagegen werden dem Bundeshaushalt Mittel für die dringend benötigte Mobilitätswende entzogen."

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen kritisieren einseitige Erleichterungen für Unternehmen durch die Wirtschaftsbeschlüsse der schwarz-roten Koalition. Die Chefin des Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Industrie profitiert, Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Nachsehen." Nachdem mit der Stromsteuersenkung für alle schon ein zentrales Versprechen ausgeblieben sei, zeige sich nun dasselbe Bild. Die Regierung scheine die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr im Blick zu haben.

Die Verbraucherzentralen wiesen darauf hin, dass knapp 89 Prozent der Flüge innerhalb Europas stattfinden. Hier entspräche eine Steuerentlastung maximal 7,73 Euro pro Ticket. Ob dieser Betrag im Ticketpreis enthalten sei oder nicht, sei für Reisewillige nicht entscheidend. Es werde damit auch gar nicht darauf ankommen, ob Airlines die Senkung an die Passagiere weitergeben, auch wenn der Verbraucherzentrale Bundesverband dies begrüßen würde.

Die Koalitionsspitzen hatten sich unter anderem darauf verständigt, die nach Reiseentfernung gestaffelte Ticketsteuer für Starts von deutschen Flughäfen zum 1. Juli 2026 auf das Niveau von vor einer Erhöhung von 2024 zu senken./sam/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 7,808 auf Tradegate (14. November 2025, 13:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,22 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,40 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,21 %/+14,83 % bedeutet.



