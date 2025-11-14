BARCLAYS stuft ProSiebenSat.1 auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,80 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte sein Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftszahlen an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 4,92EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,50
Kursziel alt: 5,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
