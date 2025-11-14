    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group

    Gericht

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    BHP Group verantwortlich für Dammbruch in Brasilien

    Für Sie zusammengefasst
    • BHP Group haftbar für Umweltkatastrophe in Brasilien.
    • Gericht entscheidet über Dammbruch von Bento Rodrigues.
    • BHP plant Berufung gegen das Urteil des High Court.
    Gericht - BHP Group verantwortlich für Dammbruch in Brasilien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britisch-australische Rohstoffkonzern BHP Group kann laut der Entscheidung eines Londoner Gerichts für die schwerste Umweltkatastrophe in Brasilien haftbar gemacht werden. Das Ausmaß der Schäden des Dammbruchs von Bento Rodrigues wird in einer späteren Phase des Prozesses festgelegt. BHP kündigte an, Berufung gegen die Entscheidung des High Court einzulegen. Der Kurs der Aktie gab in London um mehr als drei Prozent nach.

    Bei der "Tragödie von Mariana" im Jahr 2015 waren rund 40 Millionen Kubikmeter giftiger Abwässer aus dem Rückhaltebecken eines Eisenerzbergwerkes in den Fluss Doce gelangt. Bei dem Unglück im Bundesstaat Minas Gerais kamen 19 Menschen ums Leben, Hunderttausende wurden von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Mine wurde von dem Bergbauunternehmen Samarco betrieben, einem Joint Venture zwischen dem brasilianischer Konzern Vale und der BHP Group.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BHP Billition Ltd!
    Long
    19,19€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 10,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,00€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 9,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Es war kein Unfall"

    "Endlich gibt es Gerechtigkeit und jene, die unser Leben zerstört haben, werden zur Rechenschaft gezogen", sagte Gelvana Rodrigues, deren siebenjähriger Sohn bei der Katastrophe ums Leben kam. "Das Urteil bestätigt, was wir seit zehn Jahren sagen: Es war kein Unfall und BHP muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen."

    Im vergangenen Jahr hatten die brasilianische Tochter der BHP Group, Vale und Samarco mit den brasilianischen Behörden einen Vergleich über 32 Milliarden US-Dollar geschlossen. BHP argumentiert, dass die Entschädigungsansprüche der über 600.000 Opfer der Umweltkatastrophe damit abgegolten seien./dde/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BHP Group Aktie

    Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 23,29 auf Tradegate (14. November 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BHP Group Aktie um +0,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von BHP Group bezifferte sich zuletzt auf 120,42 Mrd..

    BHP Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1170. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9700 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BHP Group - 850524 - AU000000BHP4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BHP Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gericht BHP Group verantwortlich für Dammbruch in Brasilien Der britisch-australische Rohstoffkonzern BHP Group kann laut der Entscheidung eines Londoner Gerichts für die schwerste Umweltkatastrophe in Brasilien haftbar gemacht werden. Das Ausmaß der Schäden des Dammbruchs von Bento Rodrigues wird in einer …