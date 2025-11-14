BHP Group verantwortlich für Dammbruch in Brasilien

LONDON (dpa-AFX) - Der britisch-australische Rohstoffkonzern BHP Group kann laut der Entscheidung eines Londoner Gerichts für die schwerste Umweltkatastrophe in Brasilien haftbar gemacht werden. Das Ausmaß der Schäden des Dammbruchs von Bento Rodrigues wird in einer späteren Phase des Prozesses festgelegt. BHP kündigte an, Berufung gegen die Entscheidung des High Court einzulegen. Der Kurs der Aktie gab in London um mehr als drei Prozent nach.

Bei der "Tragödie von Mariana" im Jahr 2015 waren rund 40 Millionen Kubikmeter giftiger Abwässer aus dem Rückhaltebecken eines Eisenerzbergwerkes in den Fluss Doce gelangt. Bei dem Unglück im Bundesstaat Minas Gerais kamen 19 Menschen ums Leben, Hunderttausende wurden von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Mine wurde von dem Bergbauunternehmen Samarco betrieben, einem Joint Venture zwischen dem brasilianischer Konzern Vale und der BHP Group.