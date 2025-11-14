Invictus Pharmacy akzeptiert als erste Apotheke Kryptowährungen für Rezepte

NEW YORK, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy, ein von Apothekern gegründetes und national zugelassenes Apothekennetzwerk, hat heute bekannt gegeben, dass es künftig Kryptowährungen als Zahlungsmittel von Patienten akzeptieren wird. Mit diesem Meilenstein ist Invictus Pharmacy die erste landesweit zugelassene Apotheke, die digitale Vermögenswerte als Teil ihrer Zahlungsinfrastruktur für Patienten einsetzt.

Revolutionierung der Apothekenzahlungen durch die landesweite Akzeptanz von ETH, SOL und XRP; Online-Einführung für den 1. Januar 2026 geplant.

Ab sofort werden in allen Invictus Pharmacy-Filialen Zahlungen mit Ethereum (ETH), Solana (SOL) und XRP (Ripple) akzeptiert. b dem 1. Januar 2026 können Patienten diese digitalen Zahlungsoptionen auch über die Online-Plattform des Unternehmens unter InvictusPharmacy.com nutzen.

Zu den wesentlichen Vorteilen der Akzeptanz von Kryptowährungen durch Invictus Pharmacy gehören:

Erhöhte Sicherheit : Die Blockchain-Technologie bietet eine sichere und transparente Plattform für alle Transaktionen und reduziert das Betrugsrisiko.

: Die Blockchain-Technologie bietet eine sichere und transparente Plattform für alle Transaktionen und reduziert das Betrugsrisiko. Schnellere Transaktionen : Kryptowährungstransaktionen sind in der Regel schneller als herkömmliche Zahlungsmethoden, was eine zügigere Bearbeitung von Rezepten ermöglicht.

: Kryptowährungstransaktionen sind in der Regel schneller als herkömmliche Zahlungsmethoden, was eine zügigere Bearbeitung von Rezepten ermöglicht. Verbesserte Zugänglichkeit: Die Akzeptanz von Kryptowährungen ermöglicht jüngeren Bevölkerungsgruppen, die digitale Währungen bevorzugen oder mit deren Verwendung vertraut sind, den Zugang zu pharmazeutischen Dienstleistungen.

Die Akzeptanz von Kryptowährungen ermöglicht jüngeren Bevölkerungsgruppen, die digitale Währungen bevorzugen oder mit deren Verwendung vertraut sind, den Zugang zu pharmazeutischen Dienstleistungen. Transparenz: Jede Transaktion wird in der Blockchain aufgezeichnet, wodurch ein transparenter und überprüfbarer Nachweis entsteht.

Wegweisende Transparenz im pharmazeutischen Zahlungssystem

Diese Initiative stellt die erste Phase einer umfassenderen technologischen Entwicklung dar, die von Invictus Ventures Inc., der Verwaltungsgesellschaft von Invictus Pharmacy, geleitet wird. Invictus Ventures entwickelt eine Blockchain-basierte Zahlungsinfrastruktur, die speziell für den US-amerikanischen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente konzipiert ist. Die Plattform ermöglicht sofortige, transparente und überprüfbare Transaktionen zwischen Kostenträgern, Herstellern, Apotheken und Patienten.