DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 4,016EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Miriam Killian
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
