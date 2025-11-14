    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silber crasht auf 51,59 USD

    Silber bricht ein und fällt auf 51,59 USD.

    Foto:
    Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliert -1,32 % und fällt auf 51,59USD. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,30 %
    1 Monat -0,55 %
    3 Monate +37,24 %
    1 Jahr +74,29 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 29,59840USD. Heute, bei 51,59USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.714,32USD geworden – ein Plus von +74,29 %.

    wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Aktuelles Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine optimistische Haltung. Der Markt steht vor einem strukturellen Defizit bis 2025, was die Preise stützen könnte. Trotz einer schwachen Marktumgebung zeigt Silber relative Stärke. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, jedoch gibt es Erwartungen auf neue Allzeithochs, was das Sentiment weiter anheizt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    -3,32 %
    +4,35 %
    -5,06 %
    +31,01 %
    +66,38 %
    +131,83 %
    +103,20 %
    +209,99 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
