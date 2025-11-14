    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grand City Properties auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Thomas Rothäusler sah in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar keine wesentlichen Treiber im Quartalsbericht, da die Immobiliengesellschaft auf Kurs zu den Jahreszielen sei./mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 10,58EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



