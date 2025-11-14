DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Die Reederei habe die Erwartungen erfüllt und die Ausblicksspanne eingegrenzt, schrieb Andy Chu in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 114,2EUR auf Tradegate (14. November 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.