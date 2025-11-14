GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate lobte am Donnerstag solide Neunmonatszahlen, passte seine Schätzungen aber leicht an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Tradegate (14. November 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
