ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Underweight'
- Barclays hebt Kursziel für Siemens auf 190 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Underweight" trotz guter Q4-Zahlen.
- Siemens steht vor Abspaltung von Healthineers, stark positioniert.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 226,5 auf Tradegate (14. November 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -5,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 183,96 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+30,46 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 190 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Wenn man sich den Jahres Chart anschaut, ist überhaupt nichts passiert.
Auf alle Fälle eine übertriebene Reaktion vieler Anleger.