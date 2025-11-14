    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    ANALYSE-FLASH

    Barclays hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Underweight'

    • Barclays hebt Kursziel für Siemens auf 190 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Underweight" trotz guter Q4-Zahlen.
    • Siemens steht vor Abspaltung von Healthineers, stark positioniert.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 226,5 auf Tradegate (14. November 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -5,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 183,96 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,37 %/+30,46 % bedeutet.


