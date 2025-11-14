Börsen Update
Börsen Update Europa - 14.11. - TecDAX schwach -1,96 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 23.654,49 PKT und verliert bisher -1,75 %.
Top-Werte: Allianz +1,76 %, Siemens Energy +0,75 %, Deutsche Telekom +0,71 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,70 %, Bayer -4,31 %, SAP -4,17 %
Der MDAX steht bei 29.122,69 PKT und verliert bisher -1,81 %.
Top-Werte: Bechtle +15,30 %, Wacker Chemie +1,74 %, HELLA +1,00 %
Flop-Werte: Delivery Hero -7,62 %, AUTO1 Group -5,07 %, Bilfinger -4,59 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.485,03 PKT und fällt um -1,96 %.
Top-Werte: Nagarro +24,30 %, Bechtle +15,30 %, CANCOM SE +4,93 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,70 %, Eckert & Ziegler -4,30 %, Jenoptik -4,23 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.646,58 PKT und fällt um -1,40 %.
Top-Werte: Allianz +1,76 %, Siemens Energy +0,75 %, Deutsche Telekom +0,71 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,70 %, Bayer -4,31 %, SAP -4,12 %
Der ATX steht aktuell (13:59:51) bei 4.825,52 PKT und fällt um -1,76 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +0,17 %, OMV -0,14 %, Verbund Akt.(A) -0,19 %
Flop-Werte: PORR -3,33 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,11 %, Raiffeisen Bank International -2,86 %
Der SMI bewegt sich bei 12.588,87 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +3,66 %, Sika +0,60 %, Nestle +0,55 %
Flop-Werte: Swiss Re -3,50 %, Amrize -2,16 %, Holcim -2,15 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.108,70 PKT und fällt um -1,08 %.
Top-Werte: Sanofi +0,06 %, DANONE -0,06 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,08 %
Flop-Werte: Airbus -3,38 %, STMicroelectronics -3,25 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -2,68 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:54:28) bei 2.729,40 PKT und fällt um -1,58 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,33 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,40 %, Tele2 (B) -0,77 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -3,00 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -2,72 %, Swedbank Shs(A) -2,47 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.090,00 PKT und steigt um +1,60 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,00 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,43 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,22 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,82 %, Piraeus Port Authority -2,12 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,74 %
