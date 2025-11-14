Bitcoin im Minus: Kurssturz vor dem Wochenende – Was Anleger jetzt wissen müssen! - 14.11.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -4,36 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 99.836,81USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,25 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,57 %, Solana SOL/USD änderte sich um -4,18 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -4,96 %, ETH/USD um -6,38 %, SOL/USD um -9,28 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,83 %.