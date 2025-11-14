    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin im Minus: Kurssturz vor dem Wochenende – Was Anleger jetzt wissen müssen! - 14.11.25

    Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -4,36 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 99.836,81USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -3,25 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,57 %, Solana SOL/USD änderte sich um -4,18 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -4,96 %, ETH/USD um -6,38 %, SOL/USD um -9,28 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,83 %.

    Bitcoin

    +1,81 %
    -7,00 %
    -15,06 %
    -18,86 %
    +981,24 %

    ETH / USD

    +2,22 %
    -7,63 %
    -20,46 %
    -30,29 %
    +1.490,41 %

    XRP / USD

    +1,96 %
    -0,14 %
    -8,85 %
    -25,88 %
    +1.066,68 %

    SOL / USD

    +3,09 %
    -11,68 %
    -29,49 %
    -25,85 %
    +23.908,15 %




    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
