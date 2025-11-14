Energy Plug Technologies Corp. ändert Firmennamen in Aegis Critical Energy Defence Corp. und nimmt ab 17. November den Handel an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Kürzel „QESS“ auf – mehr als 2,2 Mio. $ aus der Ausübung von Warrants eingenommen

Vancouver, BC – 14. November 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange zur Börseneröffnung am 17. November 2025 unter dem neuen Namen „Aegis Critical Energy Defence Corp.“ aufgenommen wird und sich das Handelskürzel von „PLUG“ zu „QESS“ ändern wird. Die Namensänderung wurde am 7. November 2025 vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt.

In Verbindung mit der Namensänderung wurden den Stammaktien eine neue CUSIP-Nummer (00783T109) und eine neue ISIN-Nummer (CA00783T1093) zugewiesen. Für die Aktionäre besteht in Bezug auf die Namensänderung kein Handlungsbedarf. Ausstehende Stammaktien- und Warrant-Zertifikate mit dem alten Namen des Unternehmens sind weiterhin gültig und sind von der Namensänderung nicht beeinträchtigt.

Das Unternehmen hält Aktionäre an, sich bei Bedenken in diesem Zusammenhang mit ihrem Broker oder Vermittler in Verbindung zu setzen.

Ferner freut sich das Unternehmen mitzuteilen, dass in den vergangenen 30 Tagen im Anschluss an einen Zeitraum mit starker Handelsaktivität und einer anhaltend positiven Kursentwicklung mehr als 2,2 Millionen $ aus der Ausübung von ausstehenden Warrants eingenommen wurden.

Die Aktie des Unternehmens hatte zuletzt vier neue 52-Wochen-Höchststände erreicht, was vom zunehmenden Vertrauen der Anleger in die gestärkte Marktpräsenz und die strategischen Partnerschaften von Energy Plug im Energiespeichersektor zeugt.

„Dieses Maß an Unterstützung und Vertrauen seitens der Anleger ist wirklich bewegend“, so Paul Dickson, CEO von Energy Plug Technologies. „Wir bauen ein Unternehmen mit nachhaltiger Wirkung auf, in dem Innovation, Umsetzungskraft und sinnvolle Partnerschaften zusammentreffen. Unsere jüngsten Meilensteine, wie etwa die internationalen Kollaborationen und die wachsende Nachfrage nach unseren Energiespeichersystemen, legen den Grundstein für ein anhaltendes Wachstum, während wir Aegis Critical Energy Defence als führenden Anbieter intelligenter, sicherer und widerstandsfähiger Energieversorgungslösungen positionieren.