    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 350 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Allianz auf "Neutral" mit 350 Euro.
    • Versicherer gut auf aktuelle Branchentrends eingestellt.
    • Markterwartungen könnten leicht steigen nach Zahlen.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Allianz

    +0,88 %
    +5,44 %
    +1,22 %
    +1,42 %
    +30,95 %
    +85,22 %
    +93,93 %
    +142,38 %
    +561,88 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 368,9 auf Tradegate (14. November 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+17,37 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 350 Euro

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Allianz-Aktie, die starken operativen Ergebnisse, die Gewinn- und Dividendenprognosen für 2025 sowie die Kapitalpolitik mit Dividenden und Aktienrückkäufen. Insiderverkäufe werden ebenfalls diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener Wert
