Shopify Aktie knickt um -2,75 % ein - 14.11.2025

Die Shopify Aktie ist bisher um -2,75 % auf 122,32€ gefallen. Das sind -3,46 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Shopify Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,75 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Shopify abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,83 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -8,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +22,78 % gewonnen.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,25 % 1 Monat -5,11 % 3 Monate -1,83 % 1 Jahr +15,66 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,31 Mrd. € wert.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.