    NVIDIA Aktie unter Verkaufsdruck - 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -3,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Die NVIDIA Aktie ist bisher um -3,24 % auf 155,50 gefallen. Das sind -5,20  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 155,50, mit einem Minus von -3,24 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,36 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +21,67 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,77 %
    1 Monat -1,38 %
    3 Monate +2,36 %
    1 Jahr +14,56 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, mit Bedenken über einen möglichen Rückgang um 10 % und der Unterstützung bei 180 $. Nutzer warnen vor negativen Auswirkungen von Abschreibungen auf die Hyperscaler, die NVIDIA-Produkte nutzen, was die Gewinnentwicklung belasten könnte. Technische Analysen deuten auf Verkaufsdruck hin, während einige Nutzer optimistisch sind, dass der Kurs bald wieder steigen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Bil. € wert.

    Nvidia-Zahlen nächste Woche: KI-Showdown entscheidet über Tech-Rally – Meta und Crowdstrike im Check


    Nächste Woche wird spannend: Nvidias Quartalszahlen könnten den gesamten KI-Sektor bewegen. Doch auch bei Meta und Crowdstrike gibt es wichtige Entwicklungen. Unsere Experten Andreas, David, Daniel und Christian analysieren die Chancen und zeigen konkrete Handelsideen mit bis zu 65% Rendite-Potenzial.

    Schwarze KI-Liste: Diese Aktien sind durch KI gefährdet


    Während Nvidia und Palantir von der KI-Revolution profitieren, stehen andere Unternehmen vor der Disruption. Der neue Report „Schwarze KI-Liste" von Dr. Dennis Riedl zeigt, welche 28 Aktien besonders gefährdet sind – und wie Anleger reagieren sollten. Jetzt kostenlos herunterladen und Depot überprüfen.

    Wall Street: 2 Gründe für den Abverkauf - warum es gefährlich wird!


    Die Wall Street hat gestern aus vorwiegend zwei Gründen den schlechtesten Tag seit gut einem Monat erlebt: erstens die Unsicherheit darüber, wie es nach dem government shutdown um die US-Wirtschaft steht

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +1,88 %
    -2,77 %
    -1,38 %
    +2,36 %
    +14,56 %
    +906,85 %
    +1.298,94 %
    +22.781,44 %
    +1.169.328,57 %
