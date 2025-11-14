Besonders beachtet!
NVIDIA Aktie unter Verkaufsdruck - 14.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -3,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.
NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025
Die NVIDIA Aktie ist bisher um -3,24 % auf 155,50€ gefallen. Das sind -5,20 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 155,50€, mit einem Minus von -3,24 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,36 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +21,67 % gewonnen.
NVIDIA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,77 %
|1 Monat
|-1,38 %
|3 Monate
|+2,36 %
|1 Jahr
|+14,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, mit Bedenken über einen möglichen Rückgang um 10 % und der Unterstützung bei 180 $. Nutzer warnen vor negativen Auswirkungen von Abschreibungen auf die Hyperscaler, die NVIDIA-Produkte nutzen, was die Gewinnentwicklung belasten könnte. Technische Analysen deuten auf Verkaufsdruck hin, während einige Nutzer optimistisch sind, dass der Kurs bald wieder steigen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Zur NVIDIA Diskussion
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Bil. € wert.
NVIDIA Aktie jetzt kaufen?
