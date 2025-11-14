NVIDIA Aktie unter Verkaufsdruck - 14.11.2025

Die NVIDIA Aktie ist bisher um -3,24 % auf 155,50€ gefallen. Das sind -5,20 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 155,50€, mit einem Minus von -3,24 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +21,67 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,77 % 1 Monat -1,38 % 3 Monate +2,36 % 1 Jahr +14,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, mit Bedenken über einen möglichen Rückgang um 10 % und der Unterstützung bei 180 $. Nutzer warnen vor negativen Auswirkungen von Abschreibungen auf die Hyperscaler, die NVIDIA-Produkte nutzen, was die Gewinnentwicklung belasten könnte. Technische Analysen deuten auf Verkaufsdruck hin, während einige Nutzer optimistisch sind, dass der Kurs bald wieder steigen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Bil. € wert.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.