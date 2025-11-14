Almonty Industries Aktie gerät unter starken Druck - 14.11.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Almonty Industries in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,13 % bestehen.

Am heutigen Handelstag musste die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,46 % im Minus. Der Kursrückgang der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,46 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +7,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +325,84 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,59 % 1 Monat -22,73 % 3 Monate +47,13 % 1 Jahr +389,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie. Anleger äußern Besorgnis über den Rückgang des Kurses und spekulieren über mögliche Kursziele. Während einige die Erhöhung der Aktienbestände eines Direktors als positives Zeichen werten, bleibt die allgemeine Stimmung skeptisch, da trotz hoher Rohstoffpreise und angekündigtem Produktionsstart der Kurs weiter sinkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 232 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.