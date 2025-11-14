    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries

    Besonders beachtet!

    3069 Aufrufe 3069 0 Kommentare 0 Kommentare

    Almonty Industries Aktie gerät unter starken Druck - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -6,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie gerät unter starken Druck - 14.11.2025
    Foto: 197953527

    Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,46 % im Minus. Der Kursrückgang der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,46 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Almonty Industries in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,13 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +7,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +325,84 % gewonnen.

    Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,59 %
    1 Monat -22,73 %
    3 Monate +47,13 %
    1 Jahr +389,71 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie. Anleger äußern Besorgnis über den Rückgang des Kurses und spekulieren über mögliche Kursziele. Während einige die Erhöhung der Aktienbestände eines Direktors als positives Zeichen werten, bleibt die allgemeine Stimmung skeptisch, da trotz hoher Rohstoffpreise und angekündigtem Produktionsstart der Kurs weiter sinkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 232 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

    DroneShield, Cidara Therapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Crash bei DroneShield! Almonty Industries sorgt für Rohstoffsicherheit und die RENK Group mit Quartalszahlen


    In unsicheren Zeiten rüstet Europa auf. Doch die milliardenschweren Verteidigungsbudgets allein sind kein Allheilmittel. Zwei Dinge entscheiden wirklich. Können wir moderne Waffen schnell genug entwickeln? Und bekommen wir die nötigen Rohstoffe, …

    Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    -3,74 %
    +7,59 %
    -22,73 %
    +47,13 %
    +389,71 %
    +424,69 %
    +564,43 %
    +446,86 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Almonty Industries Aktie gerät unter starken Druck - 14.11.2025 Am 14.11.2025 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -6,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.