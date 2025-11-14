    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin unter 95.000 US-Dollar – Liquidationen über 1,1 Milliarden US-Dollar

    Bitcoin rutscht in einen heftigen Abwärtsstrudel, weil große Verkäufe, ETF-Abflüsse und wachsende Marktangst den Kurs plötzlich unter starken Druck setzen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt unter 96.000 USD, Minus von 6,8%.
    • Massive Liquidation: Über 1 Milliarde USD verloren.
    • ETF-Abflüsse bei 870 Millionen USD verstärken Druck.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: Cigdem Simsek - Zoonar.com/Cigdem Simsek

    Bitcoin fällt am Freitagnachmittag unter die Marke von 95.000 US-Dollar und notiert mit einem Minus von 7,5 Prozent deutlich schwächer. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors sackte um 6,2 Prozent auf 3,26 Billionen US-Dollar ab.

    Auslöser war eine massive Liquiditätswelle, die innerhalb weniger Stunden mehr als eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen auslöschte - davon knapp 887 Millionen aus Long-Positionen.

    Gleichzeitiger Ausverkauf bei Aktien verstärkt Druck

    Die Krypto-Abverkäufe fielen zeitlich mit einem deutlichen Rücksetzer an den Aktienmärkten zusammen. Nasdaq-Futures verloren fast 3 Prozent, nachdem neue Wirtschaftsdaten aus China deutlich schwächer ausfielen als erwartet. Die Industrieproduktion stieg nur um 4,9 Prozent gegenüber 6,5 Prozent im Vormonat, während die Anlageinvestitionen für die ersten zehn Monate um 1,7 Prozent einbrachen – ein historischer Rückgang.

    Makro-Unsicherheit steigt – Fed-Zinsfantasien bröckeln

    Die Hoffnung auf eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember hat sich zudem abgeschwächt. Geldmärkte preisen inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von unter 50 Prozent ein – ein deutlicher Rückgang gegenüber Anfang der Woche.

    Parallel dazu belastet der politische Stillstand in den USA die Märkte. Zudem erwarten Anleger nach dem Ende des längsten US-Regierungs-Shutdowns der Geschichte eine Phase wirtschaftlicher Verzerrungen: fehlende Daten, verzögerte Berichte und Unsicherheit über die kurzfristige Konjunkturentwicklung.

    "Investoren verarbeiten den Schaden, der bereits entstanden ist", erklärte Ryan McMillin, CIO von Merkle Tree Capital. Das gelte insbesondere für die unvollständige Datenlage und den Einfluss auf kommende Arbeitsmarktberichte.

    Langzeitinvestoren verkaufen – Höchster Abgabedruck seit Monaten

    Außerdem erhöhen Langfristige Bitcoin-Halter ihre Verkäufe drastisch. Laut Glassnode fällt die 30-Tage-Veränderung des Long-Term-Holder-Supplies deutlich und nähert sich den tiefsten Werten seit Jahresbeginn.

    Rund 815.000 BTC wurden innerhalb eines Monats verkauft – ein Niveau, das zuletzt im Januar 2024 beobachtet wurde.

    "Whales verkaufen seit Wochen. Normalerweise absorbiert der Markt solche Bewegungen, doch aktuell fehlt es an ausreichend Kaufinteresse",sagte Charlie Shery, Head of Finance bei BTC Markets.

     

    ETF-Blutbad: 870 Millionen US-Dollar Abflüsse an nur einem Tag

    US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag Nettoabflüsse von rund 869,9 Millionen US-Dollar – der zweithöchste Wert seit ihrer Einführung. Besonders betroffen sind Grayscale Mini Trust mit 318,2 Millionen US-Dollar, BlackRocks IBIT mit 256,6 Millionen US-Dollar und Fidelity FBTC mit 119,9 Millionen US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 94.934USD auf CryptoCompare Index (14. November 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.



    Platzt die Alles‑Blase?
