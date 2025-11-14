Citigroup hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel runter auf 101 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 81,70 auf Tradegate (14. November 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,22 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 110,00Euro was eine Bandbreite von +2,99 %/+31,74 % bedeutet.