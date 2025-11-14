ANALYSE-FLASH
Citigroup hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel runter auf 101 Euro
- Citigroup senkt Hensoldt-Kursziel auf 101 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
- Kurzfristiges Wachstum weniger dynamisch, mehr Investitionen.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Hensoldt von 106 auf 101 Euro gesenkt, die Aktien aber nach dem bisher schwachen Monat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Kurzfristig sei das Wachstum weniger dynamisch und es werde mehr investiert, schrieb Charles Armitage in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Am großen Ziel habe sich aber nichts geändert./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:00 / ET
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 81,70 auf Tradegate (14. November 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,22 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 110,00Euro was eine Bandbreite von +2,99 %/+31,74 % bedeutet.
Es wird bei den großen immer ein Grund gesucht,um billiger einzusteigen, während viele über Kursverfall jammern, freuen sich weitsichtige über zukünftige Kursgewinne, deswegen jetzt nachkaufen
Nicht aufregen! Diese perverse kranken Spiele der kriminellen Amis kennen wir zu genüge! Gleiche Spiel bei Rheinmetall und anderen Rüstungswerte,was im Grunde sehr gut ist,ist Zeichen von großem Interesse an Rüstungswerte und das danach wieder kräftig aufwärts geht. Rüstung ist aktuell mit kI, die Branche die eine goldene Gegenwart und Zukunft hat, deswegen sind Rüstungswerte so volatil wie Techwerte