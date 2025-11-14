    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    ANALYSE-FLASH

    Citigroup hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel runter auf 101 Euro

    • Citigroup senkt Hensoldt-Kursziel auf 101 Euro.
    • Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
    • Kurzfristiges Wachstum weniger dynamisch, mehr Investitionen.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Hensoldt von 106 auf 101 Euro gesenkt, die Aktien aber nach dem bisher schwachen Monat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Kurzfristig sei das Wachstum weniger dynamisch und es werde mehr investiert, schrieb Charles Armitage in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Am großen Ziel habe sich aber nichts geändert./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:00 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 81,70 auf Tradegate (14. November 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 86,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 110,00Euro was eine Bandbreite von +2,99 %/+31,74 % bedeutet.


