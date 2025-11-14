Western Digital Aktie leidet unter Verkäufen - 14.11.2025

Die Western Digital Aktie ist bisher um -6,56 % auf 126,07€ gefallen. Das sind -8,85 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,56 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Western Digital-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +101,06 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Western Digital eine positive Entwicklung von +201,54 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,06 % 1 Monat +27,00 % 3 Monate +101,06 % 1 Jahr +194,95 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 342 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,18 Mrd.EUR € wert.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.