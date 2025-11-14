AKTIE IM FOKUS
Wacker Chemie im düsteren Marktumfeld positiv auffällig
- Wacker Chemie-Aktien steigen um 2,4 Prozent.
- Dax und MDax fallen jeweils über 1,5 Prozent.
- Wacker profitiert von subventioniertem Strompreis.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Chemie gehören am Freitag in einem negativen Marktumfeld zu den wenigen positiven Ausnahmen am deutschen Aktienmarkt. Zuletzt legte der Kurs des Spezialchemiekonzerns um 2,4 Prozent zu, während der Dax und die Wacker-Heimat MDax jeweils um etwas mehr als 1,5 Prozent absackten. Die Aktie schaffte nach einigen Tagen die Rückkehr über die 21-Tage-Linie.
Sebastian Satz von der Citigroup erwähnte Wacker am Freitag als größten Profiteur davon, dass die schwarz-rote Koalition die Industrie in den kommenden Jahren mit einem subventionierten Strompreis entlasten will. Satz sieht darin eine positive Nachricht für die "angeschlagene Chemiebranche", aber noch keinen Wendepunkt. Der direkte Nutzen für die meisten von ihm beobachteten Unternehmen sei begrenzt, unter anderem weil viele Firmen selbst Strom produzierten. Er geht aber davon aus, dass die Nachfrage nach Chemieprodukten gestützt wird - und sieht in Wacker "den größten direkten Nutznießer"./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 23.669 auf Ariva Indikation (14. November 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,56 %/+37,88 % bedeutet.
