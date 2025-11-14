US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 1.328 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.

BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Einzelheiten dazu sollten noch am Nachmittag bekanntgegeben werden./oe/DP/men

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 238,20 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4155. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,88CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -15,75 %/+6,42 % bedeutet.



