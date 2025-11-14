US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent
- Schweiz und USA einigen sich auf Zollsenkung
- Zölle sinken von 39% auf 15% für Schweizer Produkte
- Gleichstellung mit EU-Zöllen für US-Exporte erreicht
BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Einzelheiten dazu sollten noch am Nachmittag bekanntgegeben werden./oe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 1.328 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 238,20 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4155. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,88CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -15,75 %/+6,42 % bedeutet.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.