    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweiz und USA einigen sich auf Zollsenkung
    • Zölle sinken von 39% auf 15% für Schweizer Produkte
    • Gleichstellung mit EU-Zöllen für US-Exporte erreicht
    US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Einzelheiten dazu sollten noch am Nachmittag bekanntgegeben werden./oe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 1.328 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine!
    Short
    307,51€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    265,57€
    Basispreis
    2,37
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 238,20 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4155. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,88CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -15,75 %/+6,42 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für …