CAREN MIOSGA / am Sonntag, 16. November 2025, um 21
45 Uhr im Ersten (FOTO)
München (ots) - "Vertrauenskrise und Empörungskultur - haben wir den Kompromiss
verlernt?"
Gut ein Jahr nach Ende der Ampel steckt auch die schwarz-rote Koalition in der
Vertrauenskrise. Parteiinterne Spannungen und öffentlich ausgetragene
Differenzen zwischen Union und SPD prägen das Bild. Zudem zeigen aktuelle
Umfragen: Immer weniger Bürgerinnen und Bürger glauben an die Fähigkeit der
Parteien gemeinsame Lösungen für drängende politische Probleme zu finden. "Das
Problem der Politik ist nicht die Lüge, sondern das falsche Versprechen", sagt
der Schriftsteller und Jurist Ferdinand von Schirach. Zu viele nicht
eingehaltene Versprechungen - haben deshalb immer weniger Menschen Vertrauen in
die Politik? Wie stark beeinflussen soziale Medien die öffentlichen Debatten?
Und wie kann Politik wieder glaubwürdiger werden?
Die Gäste:
Ferdinand von Schirach ( Schriftsteller und Jurist )
Ricarda Lang ( ehemalige Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)
Martin Machowecz (stellvertretender Chefredakteur DIE ZEIT)
