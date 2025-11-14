    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Wall Street

    1621 Aufrufe 1621 0 Kommentare 0 Kommentare

    Crash & Zinssenkung: Der Markt zweifelt derzeit an allem

    Ist das schon die Korrektur? Sind das Vorboten eines größeren Crahs an der Wall Street? Die Fragezeichen werden größer: Kann die Fed dann überhaupt die Zinsen senken?

    Für Sie zusammengefasst
    • Wall Street unter Druck, Tech-Werte fallen stark.
    • Fed-Zinsentscheidung unsicher, Zweifel an Lockerungen.
    • KI-Markt verliert Schwung, Bitcoin-Gewinne schmelzen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Wall Street - Crash & Zinssenkung: Der Markt zweifelt derzeit an allem
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Nichts ist sicher und selbst dieses nicht. Was der niederländische Schriftsteller Multatuli vor rund 150 Jahren formulierte, könnte heute, oder zumindest in dieser Woche, der Leitspruch an der Börse sein.

    Denn eine erneute Verkaufswelle an der Wall Street traf die Tech-Werte und zog Aktien und Kryptowährungen in dieser Handelwoche spürbar nach unten: Auch, weil der Zweifel sich mehrt, ob die Federal Reserve (Fed) im Dezember überhaupt in der Lage sein wird, den US-Leitzins zu senken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.233,46€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.303,51€
    Basispreis
    4,80
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Erleichterung über das Ende des längsten Government Shutdowns in der US-Geschichte wich schnell der Ernüchterung in Form von neuer Volatilität.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Mehrere Fed-Vertreter sähten Zweifel auf weitere Lockerungen der Geldpolitik. Auch die Händler fuhren ihre Wetten auf eine baldige Zinssekung deutlich zurück. 

    Zudem scheint das Momentum des KI-Trades, der das ganze Jahr bis jetzt für reichlich Rückenwind und Höhenflüge sorgte, die Puste auszugehen. Der Markt zweifelt derzeit an allem. 

    Auch der Kryptomarkt ist gekennzeichnet von Gewinnmitnahmen, das Jahresplus für Bitcoin schmilzt immer weiter. Eine Jahresend-Rallye sieht anders aus. 

    Problem: Investoren und Entscheidungsträger sind im Blindflug, weil der US-Government-Shutdown sie von wichtigen Wirtschaftsdaten abgeschnitten hat.

    "Aktien steigen nicht in einer geraden Linie, und eine Korrektur war längst überfällig", meint Rick Gardner von RGA Investments gegenüber Bloomberg. "Auch wenn der Government Shutdown vorbei ist, gibt es weiterhin einen Ausfall wichtiger Wirtschaftsberichte, und es wird noch etwas dauern, bis das aufgearbeitet ist – das ist einer der Gründe, warum Aktien gerade nachgeben und versuchen, einen Boden zu finden."

    Trotz des Mangels an Wirtschaftsdaten glaubt Gardner weiterhin, dass die Fed im Dezember die Zinsen senken wird. Er rechnet jedoch in den kommenden Monaten mit "Unruhe am Markt", weil die Wiederaufnahme der Wirtschaftsberichte zusätzliche Instabilität verursachen könnte.

    Cool und grundsätzlich bullish bleibt Dan Ives von Wedbush. Er sieht in Künstlicher Intelligenz einen "mehrjährigen Investitionssuperzyklus". 

    Ives geht davon aus, dass der Bullenmarkt im Technologiesektor noch mindestens zwei Jahre andauern wird, unterstützt durch hohe Ausgaben in Infrastruktur und der Chipnachfrage auf den globalen Märkten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7087,61Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wall Street Crash & Zinssenkung: Der Markt zweifelt derzeit an allem Ist das schon die Korrektur? Sind das Vorboten eines größeren Crahs an der Wall Street? Die Fragezeichen werden größer: Kann die Fed dann überhaupt die Zinsen senken?