Dänischer Außenminister richtet Hater-Gruppe auf Facebook ein

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen versucht, mit einer ungewöhnlichen Strategie, mit Verfassern von Hasskommentaren auf Facebook in Kontakt zu kommen. Der frühere Regierungschef und heutige Vorsitzende der Partei Die Moderaten hat vor rund zwei Wochen eine Hater-Gruppe mit dem vielsagenden Namen "Alle os der hader Lars Løkke" (deutsch: Wir alle, die Lars Løkke hassen) eingerichtet - und lädt seine dort versammelten Kritiker nun zum persönlichen Treffen ein.

"Ihr schreibt hier fleißig, deshalb lasst uns in der Wirklichkeit treffen", schrieb Løkke von seinem verifizierten Facebook-Konto in der Gruppe, die derzeit knapp 440 Mitglieder hat. "Ich habe einen Raum besorgt und einen Tisch hingestellt. Das bedeutet, dass du vorbeikommen und mir erzählen kannst, warum du mich hasst. Ich verspreche, zuzuhören." Dann werde man sehen, ob aus einer Meinungsverschiedenheit ein Gespräch werden könne. Treffpunkt soll am Samstagabend ein Versammlungsort im Herzen von Kopenhagen sein.