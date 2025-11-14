    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Dänischer Außenminister richtet Hater-Gruppe auf Facebook ein

    Foto: Meta Platforms

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen versucht, mit einer ungewöhnlichen Strategie, mit Verfassern von Hasskommentaren auf Facebook in Kontakt zu kommen. Der frühere Regierungschef und heutige Vorsitzende der Partei Die Moderaten hat vor rund zwei Wochen eine Hater-Gruppe mit dem vielsagenden Namen "Alle os der hader Lars Løkke" (deutsch: Wir alle, die Lars Løkke hassen) eingerichtet - und lädt seine dort versammelten Kritiker nun zum persönlichen Treffen ein.

    "Ihr schreibt hier fleißig, deshalb lasst uns in der Wirklichkeit treffen", schrieb Løkke von seinem verifizierten Facebook-Konto in der Gruppe, die derzeit knapp 440 Mitglieder hat. "Ich habe einen Raum besorgt und einen Tisch hingestellt. Das bedeutet, dass du vorbeikommen und mir erzählen kannst, warum du mich hasst. Ich verspreche, zuzuhören." Dann werde man sehen, ob aus einer Meinungsverschiedenheit ein Gespräch werden könne. Treffpunkt soll am Samstagabend ein Versammlungsort im Herzen von Kopenhagen sein.

    Løkke (61) zählt zu den prominentesten Politikern seines Landes - damit geht immer wieder Kritik an seiner Person einher. Der Liberale war von 2009 bis 2011 und von 2015 bis 2019 Ministerpräsident, seit Ende 2022 ist er Außenminister unter der sozialdemokratischen Regierungschefin Mette Frederiksen.

    Am kommenden Dienstag finden in Dänemark Kommunalwahlen statt. Løkkes Moderate sind nach ihrer Gründung 2022 erstmals bei einer solchen Wahl auf lokaler und regionaler Ebene dabei, können sich angesichts eines anhaltenden Umfragetiefs aber keine großen Chancen auf ein starkes Ergebnis ausrechnen./trs/DP/men

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
