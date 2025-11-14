LR Health & Beauty startet Verfahren für Anleihe 2024/2028
LR Health & Beauty SE, ein Vorreiter im Social-Commerce, steht vor einer finanziellen Herausforderung. Um einen möglichen Verstoß gegen den Leverage Covenant zu klären, hat das Unternehmen ein Written Procedure für seine Anleihe 2024/2028 eingeleitet. Die Anleihegläubiger zeigen sich kooperativ und verzichten bis 2026 auf Ansprüche, um eine Restrukturierung zu ermöglichen. Seit 1985 erfolgreich im Markt, vertreibt LR in 32 Ländern und unterstützt mit dem LR Global Kids Fund e.V. benachteiligte Kinder.
Foto: adobe.stock.com
- LR Health & Beauty SE hat ein Written Procedure für seine Anleihe 2024/2028 eingeleitet, um einen möglichen Verstoß gegen den Leverage Covenant zu adressieren.
- Die Anleihegläubiger haben sich bereit erklärt, bis zum 28. Februar 2026 auf die Geltendmachung von Verstößen und Zinszahlungen zu verzichten, vorbehaltlich eines Restrukturierungsvorschlags.
- Der letzte Abstimmungstag für das Written Procedure ist der 28. November 2025, mit einem Stichtag für die Stimmrechtsausübung am 17. November 2025.
- Die Mitteilung zum Written Procedure und weitere Details sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.
- LR Health & Beauty SE ist ein Social-Commerce-Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern vertreibt und seit 1985 im Markt etabliert ist.
- LR hat eine moderne Aloe Vera-Produktionsstätte in Ahlen und engagiert sich mit dem LR Global Kids Fund e.V. für benachteiligte Kinder weltweit.
0,00 %
+1,81 %
-49,40 %
-54,20 %
-53,57 %
-55,13 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.