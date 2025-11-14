    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsLR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    LR Health & Beauty startet Verfahren für Anleihe 2024/2028

    LR Health & Beauty SE, ein Vorreiter im Social-Commerce, steht vor einer finanziellen Herausforderung. Um einen möglichen Verstoß gegen den Leverage Covenant zu klären, hat das Unternehmen ein Written Procedure für seine Anleihe 2024/2028 eingeleitet. Die Anleihegläubiger zeigen sich kooperativ und verzichten bis 2026 auf Ansprüche, um eine Restrukturierung zu ermöglichen. Seit 1985 erfolgreich im Markt, vertreibt LR in 32 Ländern und unterstützt mit dem LR Global Kids Fund e.V. benachteiligte Kinder.

    LR Health & Beauty startet Verfahren für Anleihe 2024/2028
    Foto: adobe.stock.com
    • LR Health & Beauty SE hat ein Written Procedure für seine Anleihe 2024/2028 eingeleitet, um einen möglichen Verstoß gegen den Leverage Covenant zu adressieren.
    • Die Anleihegläubiger haben sich bereit erklärt, bis zum 28. Februar 2026 auf die Geltendmachung von Verstößen und Zinszahlungen zu verzichten, vorbehaltlich eines Restrukturierungsvorschlags.
    • Der letzte Abstimmungstag für das Written Procedure ist der 28. November 2025, mit einem Stichtag für die Stimmrechtsausübung am 17. November 2025.
    • Die Mitteilung zum Written Procedure und weitere Details sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.
    • LR Health & Beauty SE ist ein Social-Commerce-Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern vertreibt und seit 1985 im Markt etabliert ist.
    • LR hat eine moderne Aloe Vera-Produktionsstätte in Ahlen und engagiert sich mit dem LR Global Kids Fund e.V. für benachteiligte Kinder weltweit.


    LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,521 % bis 03/28

    0,00 %
    +1,81 %
    -49,40 %
    -54,20 %
    -53,57 %
    -55,13 %
    ISIN:NO0013149658WKN:A3513A





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LR Health & Beauty startet Verfahren für Anleihe 2024/2028 LR Health & Beauty SE, ein Vorreiter im Social-Commerce, steht vor einer finanziellen Herausforderung. Um einen möglichen Verstoß gegen den Leverage Covenant zu klären, hat das Unternehmen ein Written Procedure für seine Anleihe 2024/2028 …