LR Health & Beauty startet Verfahren für Anleihe 2024/2028

LR Health & Beauty SE, ein Vorreiter im Social-Commerce, steht vor einer finanziellen Herausforderung. Um einen möglichen Verstoß gegen den Leverage Covenant zu klären, hat das Unternehmen ein Written Procedure für seine Anleihe 2024/2028 eingeleitet. Die Anleihegläubiger zeigen sich kooperativ und verzichten bis 2026 auf Ansprüche, um eine Restrukturierung zu ermöglichen. Seit 1985 erfolgreich im Markt, vertreibt LR in 32 Ländern und unterstützt mit dem LR Global Kids Fund e.V. benachteiligte Kinder.

