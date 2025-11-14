Börsen Start Update
Börsenstart USA - 14.11. - Dow Jones schwach -1,00 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.998,29 PKT und verliert bisher -1,00 %.
Top-Werte: Boeing +0,39 %, Caterpillar +0,05 %, Salesforce +0,04 %, Apple +0,03 %, Procter & Gamble -0,01 %
Flop-Werte: American Express -3,35 %, Nike (B) -2,51 %, Unitedhealth Group -2,47 %, The Home Depot -2,08 %, Goldman Sachs Group -2,07 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.868,39 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Micron Technology +4,57 %, DoorDash Registered (A) +4,05 %, Constellation Energy +2,01 %, Workday (A) +1,98 %, Baker Hughes Company Registered (A) +0,95 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,59 %, Netflix -3,10 %, Zscaler -2,91 %, Coca-Cola Europacific Partners -2,38 %, PayPal -2,33 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.701,64 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: GE Vernova +5,31 %, Micron Technology +4,57 %, DoorDash Registered (A) +4,05 %, Valero Energy +2,62 %, Western Digital +2,46 %
Flop-Werte: Bristol-Myers Squibb -4,19 %, American Express -3,35 %, Expand Energy Corporation -3,21 %, Humana -3,11 %, Netflix -3,10 %
