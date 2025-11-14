    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Vernova AktievorwärtsNachrichten zu GE Vernova

    GE Vernova Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die GE Vernova Aktie, bisher, um +5,31 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GE Vernova Aktie.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

    GE Vernova Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die GE Vernova Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,31 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GE Vernova Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 500,50, mit einem Plus von +5,31 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei GE Vernova konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,73 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Vernova Aktie damit um +0,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in GE Vernova eine positive Entwicklung von +48,91 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

    GE Vernova Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,10 %
    1 Monat -14,80 %
    3 Monate -11,73 %
    1 Jahr +50,79 %

    Informationen zur GE Vernova Aktie

    Es gibt 271 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,13 Mrd.EUR € wert.

    GE Vernova Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GE Vernova

    +3,75 %
    +0,84 %
    -13,87 %
    -11,81 %
    +52,23 %
    +291,94 %
    ISIN:US36828A1016WKN:A404PC



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
