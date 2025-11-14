    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Abwärtssog hält wegen Sorgen um Fed-Zinssenkung an

    • US-Börsen unter Druck, Anleger wenden sich ab.
    • Dow Jones verliert 1,08%, S&P 500 um 0,76% gefallen.
    • Nasdaq 100 erreicht tiefsten Stand seit Mitte Oktober.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen bleiben vor dem Wochenende weiter unter Druck. Anleger drehen amerikanischen Aktien neuerdings den Rücken zu, weil sie neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch zunehmend Zweifel daran hegen, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird.

    Der am Mittwoch noch rekordhohe Dow Jones Industrial verlor am Freitag im frühen Handel 1,08 Prozent auf 46.947 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 0,76 Prozent auf 6.686 Zähler fiel.

    Der technologielastige Nasdaq 100 Index erreichte mit einem Abschlag von 0,92 Prozent auf 24.764 Punkte den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Während der Dow noch auf ein fast ausgeglichenes Wochenergebnis zusteuert, hat der Nasdaq-Index in dieser Woche bislang etwas mehr als ein Prozent verloren. Damit droht ihm die zweite Minuswoche in Folge./tih/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
