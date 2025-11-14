    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Fünf Thesen von BSI Software für mehr Transparenz und weniger technologische Abhängigkeit im Jahr 2026 (FOTO)

    Baden (ots) - Digitale Souveränität Europas nicht nur diskutieren, sondern
    umsetzen.

    BSI Software, führender europäischer CRM- und CX-Softwarehersteller, setzt sich
    konsequent für die digitale Souveränität europäischer Unternehmen ein. Das viel
    diskutierte Thema stösst zunehmend auf Resonanz und aktive Unterstützung.
    Deshalb stellen die Experten von BSI Software fünf Thesen vor, die die Bedeutung
    von digitaler Souveränität verdeutlichen und praktische Ansätze für die
    Umsetzung liefern.

    Digitale Souveränität ist kein reines IT-Thema, sondern eines, welches die
    strategische Geschäftsausrichtung eines Unternehmens hinsichtlich
    Produktentwicklung und Serviceangebote mitbestimmt. Die europäische
    Spitzenpolitik engagiert sich, hier gemeinsame, sinnvolle Lösungen für
    technologische Unabhängigkeit zu finden: Auf dem " Europäischen Gipfel zur
    digitalen Souveränität 2025 (https://bmds.bund.de/aktuelles/pressemitteilungen/d
    etail/europaeischer-gipfel-zur-digitalen-souveraenitaet-2025) " nächste Woche in
    Berlin sollen beispielsweise Vorschläge für den EU-weiten Abbau von Hürden im
    Digitalbereich diskutiert werden.

    "Wir begrüssen diese Initiativen ausdrücklich," sagt Markus Brunold, CEO bei BSI
    Software. "Doch wir weisen zusätzlich auf Software-Architekturen hin, mit denen
    Unternehmen schon heute wichtige Schritte in Richtung digitale Selbstbestimmung
    gehen können. Mit unserer Softwarelösung BSI Customer Suite unterstützen wir in
    stark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungs- und Energy &
    Utilities-Sektor, in denen es um sensible Daten und das Vertrauen der Kundinnen
    und Kunden geht. Mit unseren modellagnostischen Ansätzen müssen sich Kunden
    nicht festlegen, sondern können entsprechend ihrer Digitalstrategie frei wählen,
    entweder bei ihrem Cloud- bzw. AI-Modell-Anbieter zu bleiben oder zu wechseln."

    Besonders hinsichtlich der Entwicklungen bei AI-basierten Technologien gewinnt
    die digitale Souveränität nochmals an Bedeutung. Je mehr Arbeitsabläufe durch AI
    Agents als Erweiterung der Workforce unterstützt werden, umso größer wird die
    Abhängigkeit von der zugrundeliegenden IT-Infrastruktur. Unternehmen brauchen
    damit einmal mehr ihre digitale Unabhängigkeit, zum Beispiel durch die Freiheit,
    ihre Anbieter jederzeit wechseln zu können.

    Fünf Thesen für technologische Unabhängigkeit und digitale Selbstbestimmung
