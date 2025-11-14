Fünf Thesen von BSI Software für mehr Transparenz und weniger technologische Abhängigkeit im Jahr 2026 (FOTO)

--------------------------------------------------------------

BSI Software, führender europäischer CRM- und CX-Softwarehersteller, setzt sichkonsequent für die digitale Souveränität europäischer Unternehmen ein. Das vieldiskutierte Thema stösst zunehmend auf Resonanz und aktive Unterstützung.Deshalb stellen die Experten von BSI Software fünf Thesen vor, die die Bedeutungvon digitaler Souveränität verdeutlichen und praktische Ansätze für dieUmsetzung liefern.Digitale Souveränität ist kein reines IT-Thema, sondern eines, welches diestrategische Geschäftsausrichtung eines Unternehmens hinsichtlichProduktentwicklung und Serviceangebote mitbestimmt. Die europäischeSpitzenpolitik engagiert sich, hier gemeinsame, sinnvolle Lösungen fürtechnologische Unabhängigkeit zu finden: Auf dem " Europäischen Gipfel zurdigitalen Souveränität 2025 (https://bmds.bund.de/aktuelles/pressemitteilungen/detail/europaeischer-gipfel-zur-digitalen-souveraenitaet-2025) " nächste Woche inBerlin sollen beispielsweise Vorschläge für den EU-weiten Abbau von Hürden imDigitalbereich diskutiert werden."Wir begrüssen diese Initiativen ausdrücklich," sagt Markus Brunold, CEO bei BSISoftware. "Doch wir weisen zusätzlich auf Software-Architekturen hin, mit denenUnternehmen schon heute wichtige Schritte in Richtung digitale Selbstbestimmunggehen können. Mit unserer Softwarelösung BSI Customer Suite unterstützen wir instark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungs- und Energy &Utilities-Sektor, in denen es um sensible Daten und das Vertrauen der Kundinnenund Kunden geht. Mit unseren modellagnostischen Ansätzen müssen sich Kundennicht festlegen, sondern können entsprechend ihrer Digitalstrategie frei wählen,entweder bei ihrem Cloud- bzw. AI-Modell-Anbieter zu bleiben oder zu wechseln."Besonders hinsichtlich der Entwicklungen bei AI-basierten Technologien gewinntdie digitale Souveränität nochmals an Bedeutung. Je mehr Arbeitsabläufe durch AIAgents als Erweiterung der Workforce unterstützt werden, umso größer wird dieAbhängigkeit von der zugrundeliegenden IT-Infrastruktur. Unternehmen brauchendamit einmal mehr ihre digitale Unabhängigkeit, zum Beispiel durch die Freiheit,ihre Anbieter jederzeit wechseln zu können.Fünf Thesen für technologische Unabhängigkeit und digitale Selbstbestimmung