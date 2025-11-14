Fünf Thesen von BSI Software für mehr Transparenz und weniger technologische Abhängigkeit im Jahr 2026 (FOTO)
--------------------------------------------------------------
Zum Whitepaper
https://ots.de/z9dtEy
--------------------------------------------------------------
Baden (ots) - Digitale Souveränität Europas nicht nur diskutieren, sondern
umsetzen.
Zum Whitepaper
https://ots.de/z9dtEy
--------------------------------------------------------------
Baden (ots) - Digitale Souveränität Europas nicht nur diskutieren, sondern
umsetzen.
BSI Software, führender europäischer CRM- und CX-Softwarehersteller, setzt sich
konsequent für die digitale Souveränität europäischer Unternehmen ein. Das viel
diskutierte Thema stösst zunehmend auf Resonanz und aktive Unterstützung.
Deshalb stellen die Experten von BSI Software fünf Thesen vor, die die Bedeutung
von digitaler Souveränität verdeutlichen und praktische Ansätze für die
Umsetzung liefern.
Digitale Souveränität ist kein reines IT-Thema, sondern eines, welches die
strategische Geschäftsausrichtung eines Unternehmens hinsichtlich
Produktentwicklung und Serviceangebote mitbestimmt. Die europäische
Spitzenpolitik engagiert sich, hier gemeinsame, sinnvolle Lösungen für
technologische Unabhängigkeit zu finden: Auf dem " Europäischen Gipfel zur
digitalen Souveränität 2025 (https://bmds.bund.de/aktuelles/pressemitteilungen/d
etail/europaeischer-gipfel-zur-digitalen-souveraenitaet-2025) " nächste Woche in
Berlin sollen beispielsweise Vorschläge für den EU-weiten Abbau von Hürden im
Digitalbereich diskutiert werden.
"Wir begrüssen diese Initiativen ausdrücklich," sagt Markus Brunold, CEO bei BSI
Software. "Doch wir weisen zusätzlich auf Software-Architekturen hin, mit denen
Unternehmen schon heute wichtige Schritte in Richtung digitale Selbstbestimmung
gehen können. Mit unserer Softwarelösung BSI Customer Suite unterstützen wir in
stark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungs- und Energy &
Utilities-Sektor, in denen es um sensible Daten und das Vertrauen der Kundinnen
und Kunden geht. Mit unseren modellagnostischen Ansätzen müssen sich Kunden
nicht festlegen, sondern können entsprechend ihrer Digitalstrategie frei wählen,
entweder bei ihrem Cloud- bzw. AI-Modell-Anbieter zu bleiben oder zu wechseln."
Besonders hinsichtlich der Entwicklungen bei AI-basierten Technologien gewinnt
die digitale Souveränität nochmals an Bedeutung. Je mehr Arbeitsabläufe durch AI
Agents als Erweiterung der Workforce unterstützt werden, umso größer wird die
Abhängigkeit von der zugrundeliegenden IT-Infrastruktur. Unternehmen brauchen
damit einmal mehr ihre digitale Unabhängigkeit, zum Beispiel durch die Freiheit,
ihre Anbieter jederzeit wechseln zu können.
Fünf Thesen für technologische Unabhängigkeit und digitale Selbstbestimmung
konsequent für die digitale Souveränität europäischer Unternehmen ein. Das viel
diskutierte Thema stösst zunehmend auf Resonanz und aktive Unterstützung.
Deshalb stellen die Experten von BSI Software fünf Thesen vor, die die Bedeutung
von digitaler Souveränität verdeutlichen und praktische Ansätze für die
Umsetzung liefern.
Digitale Souveränität ist kein reines IT-Thema, sondern eines, welches die
strategische Geschäftsausrichtung eines Unternehmens hinsichtlich
Produktentwicklung und Serviceangebote mitbestimmt. Die europäische
Spitzenpolitik engagiert sich, hier gemeinsame, sinnvolle Lösungen für
technologische Unabhängigkeit zu finden: Auf dem " Europäischen Gipfel zur
digitalen Souveränität 2025 (https://bmds.bund.de/aktuelles/pressemitteilungen/d
etail/europaeischer-gipfel-zur-digitalen-souveraenitaet-2025) " nächste Woche in
Berlin sollen beispielsweise Vorschläge für den EU-weiten Abbau von Hürden im
Digitalbereich diskutiert werden.
"Wir begrüssen diese Initiativen ausdrücklich," sagt Markus Brunold, CEO bei BSI
Software. "Doch wir weisen zusätzlich auf Software-Architekturen hin, mit denen
Unternehmen schon heute wichtige Schritte in Richtung digitale Selbstbestimmung
gehen können. Mit unserer Softwarelösung BSI Customer Suite unterstützen wir in
stark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungs- und Energy &
Utilities-Sektor, in denen es um sensible Daten und das Vertrauen der Kundinnen
und Kunden geht. Mit unseren modellagnostischen Ansätzen müssen sich Kunden
nicht festlegen, sondern können entsprechend ihrer Digitalstrategie frei wählen,
entweder bei ihrem Cloud- bzw. AI-Modell-Anbieter zu bleiben oder zu wechseln."
Besonders hinsichtlich der Entwicklungen bei AI-basierten Technologien gewinnt
die digitale Souveränität nochmals an Bedeutung. Je mehr Arbeitsabläufe durch AI
Agents als Erweiterung der Workforce unterstützt werden, umso größer wird die
Abhängigkeit von der zugrundeliegenden IT-Infrastruktur. Unternehmen brauchen
damit einmal mehr ihre digitale Unabhängigkeit, zum Beispiel durch die Freiheit,
ihre Anbieter jederzeit wechseln zu können.
Fünf Thesen für technologische Unabhängigkeit und digitale Selbstbestimmung
Autor folgen