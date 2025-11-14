HR7 GmbH
Starkes Wachstum gegen den Branchentrend (FOTO)
Hamburg (ots) - Die HR7 GmbH The Job Factory zählt zu den wachstumsstärksten
Unternehmen Deutschlands: In der Oktober-Ausgabe 2025 des FOCUS-Business wurde
HR7 in einer 15.000 Unternehmen umfassenden Erhebung zum Wachstumschampion
gekürt und belegt innerhalb der Branche Platz 11. Zwischen 2021 und 2024 konnte
HR7 ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen - und das in einem seit Jahren
rückläufigen Marktumfeld.
Besonders bemerkenswert: Das erst 2011 gegründete Unternehmen schafft es nach
2019 bereits zum zweiten Mal auf die Siegerliste - und lässt erneut zahlreiche
etablierte Marktteilnehmer hinter sich. Die HR7 GmbH verzeichnet insofern über
Jahre ein kontinuierliches Wachstum und hat sich erfolgreich im Markt etabliert.
Der regionale Schwerpunkt des Unternehmens liegt aktuell im Norden, allerdings
gibt es für 2026 Überlegungen, sich weiter Richtung Niedersachsen und Nordrhein
Westfalen auszudehnen.
"Diese wiederholte Auszeichnung ist ein klares Signal für die Qualität und
Konsequenz, mit der unser Team arbeitet", sagt Dr. Ralph Hartmann, Gründer und
Geschäftsführer. "Im Recruiting entscheidet sich der Erfolg - wir haben das früh
erkannt und setzen es kompromisslos um", ergänzt Dr. Michaela Hartmann,
verantwortlich für Personal und Finanzen. Strategischer Bestandteil des
Recruiting ist das permanente Hinterfragen der HR-Strategie. HR7 "bespielt" das
komplette Recruiting-Klavier und testet permanent neue Tools und Plattformen.
"So stellen wir sicher, dass wir absolut State of the Art sind", erläutert
Michaela Hartmann. Dabei spielen natürlich auch KI-Tools eine maßgebende Rolle.
"Wir sind allerdings der festen Überzeugung, dass KI-Tools zukünftig ein
wertvolles und effizientes Instrument sein werden, aber niemals den persönlichen
Kontakt ersetzen können", so Ralph Hartmann, "Der Mensch wird bei uns im
Mittelpunkt bleiben und auch im Recruiting entsprechend wertgeschätzt".
Die Auszeichnung zeigt, dass nicht nur Branchengrößen Impulse setzen. Wir freuen
uns sehr über diese Bestätigung und wissen, dass wir auf dem richtigen Weg
sind", so Ralph Hartmann weiter.
Zusätzlich zur Wachstums-Auszeichnung gehört HR7 erneut zu den Top-Arbeitgeber
der Branche.
"HR7 steht für gelebtes Unternehmertum.
Diese Auszeichnungen motivieren uns, unsere Entwicklung konsequent fortzuführen
- gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden. Für 2026 haben wir bereits ambitionierte
Initiativen auf unserer Agenda", kündigt Dr. Michaela Hartmann an.
Wir bleiben dran und verfolgen die weitere Entwicklung von HR7.
Pressekontakt:
HR7 GmbH The Job Factory
Jule Bremer
Neue Große Bergstraße 9
22767 Hamburg
+49 40 36157390
http://www.hr7-gmbh.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181421/6158789
OTS: HR7 GmbH
