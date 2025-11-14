Starkes Wachstum gegen den Branchentrend (FOTO)

Hamburg (ots) - Die HR7 GmbH The Job Factory zählt zu den wachstumsstärksten

Unternehmen Deutschlands: In der Oktober-Ausgabe 2025 des FOCUS-Business wurde

HR7 in einer 15.000 Unternehmen umfassenden Erhebung zum Wachstumschampion

gekürt und belegt innerhalb der Branche Platz 11. Zwischen 2021 und 2024 konnte

HR7 ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen - und das in einem seit Jahren

rückläufigen Marktumfeld.



Besonders bemerkenswert: Das erst 2011 gegründete Unternehmen schafft es nach

2019 bereits zum zweiten Mal auf die Siegerliste - und lässt erneut zahlreiche

etablierte Marktteilnehmer hinter sich. Die HR7 GmbH verzeichnet insofern über

Jahre ein kontinuierliches Wachstum und hat sich erfolgreich im Markt etabliert.

Der regionale Schwerpunkt des Unternehmens liegt aktuell im Norden, allerdings

gibt es für 2026 Überlegungen, sich weiter Richtung Niedersachsen und Nordrhein

Westfalen auszudehnen.





"Diese wiederholte Auszeichnung ist ein klares Signal für die Qualität und

Konsequenz, mit der unser Team arbeitet", sagt Dr. Ralph Hartmann, Gründer und

Geschäftsführer. "Im Recruiting entscheidet sich der Erfolg - wir haben das früh

erkannt und setzen es kompromisslos um", ergänzt Dr. Michaela Hartmann,

verantwortlich für Personal und Finanzen. Strategischer Bestandteil des

Recruiting ist das permanente Hinterfragen der HR-Strategie. HR7 "bespielt" das

komplette Recruiting-Klavier und testet permanent neue Tools und Plattformen.

"So stellen wir sicher, dass wir absolut State of the Art sind", erläutert

Michaela Hartmann. Dabei spielen natürlich auch KI-Tools eine maßgebende Rolle.

"Wir sind allerdings der festen Überzeugung, dass KI-Tools zukünftig ein

wertvolles und effizientes Instrument sein werden, aber niemals den persönlichen

Kontakt ersetzen können", so Ralph Hartmann, "Der Mensch wird bei uns im

Mittelpunkt bleiben und auch im Recruiting entsprechend wertgeschätzt".



Die Auszeichnung zeigt, dass nicht nur Branchengrößen Impulse setzen. Wir freuen

uns sehr über diese Bestätigung und wissen, dass wir auf dem richtigen Weg

sind", so Ralph Hartmann weiter.



Zusätzlich zur Wachstums-Auszeichnung gehört HR7 erneut zu den Top-Arbeitgeber

der Branche.



"HR7 steht für gelebtes Unternehmertum.



Diese Auszeichnungen motivieren uns, unsere Entwicklung konsequent fortzuführen

- gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden. Für 2026 haben wir bereits ambitionierte

Initiativen auf unserer Agenda", kündigt Dr. Michaela Hartmann an.



Wir bleiben dran und verfolgen die weitere Entwicklung von HR7.



Pressekontakt:



HR7 GmbH The Job Factory

Jule Bremer

Neue Große Bergstraße 9

22767 Hamburg

+49 40 36157390

http://www.hr7-gmbh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181421/6158789

OTS: HR7 GmbH







