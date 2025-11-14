Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 1
Performance 1M: +7,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die Kursentwicklung als negativ und die 30 Euro-Marke als starken Widerstand betrachten, gibt es auch positive technische Signale und eine optimistische Sicht auf die operative Geschäftsentwicklung. Die rechtlichen Risiken, insbesondere durch Glyphosat-Klagen, bleiben jedoch ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Merck
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 2
Performance 1M: +2,70 %
Commerzbank
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 3
Performance 1M: +10,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Investoren kurzfristige Trades bevorzugen, gibt es auch Optimismus über die Geschäftsaussichten, insbesondere durch die mBank. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was Unsicherheiten bei den Anlegern schürt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 4
Performance 1M: -13,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Scout24 im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, insbesondere durch Druck von Wettbewerbern und allgemeine Marktbedingungen. Trotz der strategischen Ausrichtung auf KI, die potenzielle Wettbewerbsvorteile verspricht, bleibt die Aktie unter Druck. Anleger neigen dazu, Gewinne mitzunehmen, was die Volatilität verstärken könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Scout24 eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 5
Performance 1M: -11,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Viele sehen die Aktie als überbewertet (Kurs 23,5€ vs. Buchwert 10€) und erwarten einen Rückgang. Analysten empfehlen zwar Kauf mit Kurszielen von 33-45€, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich des organischen Wachstums und einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 6
Performance 1M: -8,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die langfristigen Wachstumschancen durch die geopolitische Lage betonen, äußern andere Bedenken über eine mögliche Überbewertung der Aktie. Die Kursentwicklung war volatil, jedoch konnte die 1.700 Euro-Marke gehalten werden. Insgesamt bleibt die Diskussion von Optimismus und Skepsis geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 7
Performance 1M: -7,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 3,87 % auf 209,65 €, was ein neues Jahrestief darstellt. Trotz der negativen Entwicklung glauben einige Anleger an die Fundamentaldaten und halten ihre Positionen. BlackRock hat zudem seine Beteiligung auf 6,63 % erhöht, was als positives Signal interpretiert wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 8
Performance 1M: +2,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursanstiegs von 100€ auf 108,40€ nach den Q4-Zahlen gibt es Bedenken über mögliche negative Marktreaktionen. Die langfristigen Aussichten werden jedoch positiv bewertet, insbesondere nach der Anhebung der Margenziele und der Dividendenankündigung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 64,02%
|PUT: 35,98%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 28,04 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
