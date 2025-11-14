Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Das Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die Kursentwicklung als negativ und die 30 Euro-Marke als starken Widerstand betrachten, gibt es auch positive technische Signale und eine optimistische Sicht auf die operative Geschäftsentwicklung. Die rechtlichen Risiken, insbesondere durch Glyphosat-Klagen, bleiben jedoch ein zentrales Thema.