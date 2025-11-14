Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Nagarro
Tagesperformance: +28,04 %
Tagesperformance: +28,04 %
Platz 1
Performance 1M: -4,12 %
Performance 1M: -4,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz negativer Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen zeigen starke Q3-Zahlen (9,4% Umsatzwachstum, 27,2% EBITDA-Anstieg) und ein Aktienrückkaufprogramm positive Signale. Dennoch gibt es Bedenken, dass KI die Nachfrage nach IT-Spezialisten verringern könnte, was die Unsicherheit erhöht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nagarro eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: +13,95 %
Tagesperformance: +13,95 %
Platz 2
Performance 1M: +13,16 %
Performance 1M: +13,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt nach einem Wachstum im Q3 2025 (Umsatz +5,1%) vielversprechende Aussichten. Nutzer erwarten einen Kursanstieg auf 42-45 € bis Ende 2026. Die Mehrheit der Nutzer geht von einer positiven Kursentwicklung aus, insbesondere vor der Quartalsmitteilung. Zudem stärkt die Nachfolgeplanung im Vorstand das Vertrauen in die Unternehmensführung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,08 %
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 3
Performance 1M: +23,55 %
Performance 1M: +23,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% zugelegt, wird als unterbewertet angesehen und zeigt positive technische Signale. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lage und Unsicherheiten über zukünftige Unternehmenszahlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
CANCOM SE
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 4
Performance 1M: +1,39 %
Performance 1M: +1,39 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 5
Performance 1M: -3,61 %
Performance 1M: -3,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
Das Anleger-Sentiment zu Eckert & Ziegler im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Q3-Zahlen Umsatz- und EBIT-Steigerungen zeigen, gibt es Bedenken hinsichtlich der ambitionierten Ziele für 2025. Der Kurs ist in den letzten Tagen gefallen, was auf mögliche Enttäuschungen bei den kommenden Geschäftszahlen hindeutet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eckert & Ziegler eingestellt.
PNE
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 6
Performance 1M: -12,08 %
Performance 1M: -12,08 %
Evotec
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 7
Performance 1M: -22,18 %
Performance 1M: -22,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% verloren, was Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und der finanziellen Stabilität aufwirft. Der Verkauf von Aktien durch Dr. Dohrmann wird als suboptimal angesehen. Analysten sehen die Bewertung als günstig, jedoch gibt es Unsicherheiten über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 8
Performance 1M: +4,21 %
Performance 1M: +4,21 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 9
Performance 1M: -4,35 %
Performance 1M: -4,35 %
SAP
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 10
Performance 1M: -7,93 %
Performance 1M: -7,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 3,87 % auf 209,65 €, was ein neues Jahrestief darstellt. Trotz der negativen Entwicklung glauben einige Anleger an die Fundamentaldaten und halten ihre Positionen. BlackRock hat zudem seine Beteiligung auf 6,63 % erhöht, was als positives Signal interpretiert wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 11
Performance 1M: -29,76 %
Performance 1M: -29,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ performt, was Unsicherheiten widerspiegelt. Anleger sehen jedoch Chancen in der attraktiven Bewertung und möglichen Übernahmen. Die Bridge Facility bietet finanzielle Flexibilität, was positiv bewertet wird. Insgesamt bleibt die Stimmung spekulativ, mit hohen Risiken und Chancen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 12
Performance 1M: +7,66 %
Performance 1M: +7,66 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 13
Performance 1M: -0,98 %
Performance 1M: -0,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte