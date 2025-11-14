Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz negativer Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen zeigen starke Q3-Zahlen (9,4% Umsatzwachstum, 27,2% EBITDA-Anstieg) und ein Aktienrückkaufprogramm positive Signale. Dennoch gibt es Bedenken, dass KI die Nachfrage nach IT-Spezialisten verringern könnte, was die Unsicherheit erhöht.