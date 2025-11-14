Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 14.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 1
Performance 1M: +7,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die Kursentwicklung als negativ und die 30 Euro-Marke als starken Widerstand betrachten, gibt es auch positive technische Signale und eine optimistische Sicht auf die operative Geschäftsentwicklung. Die rechtlichen Risiken, insbesondere durch Glyphosat-Klagen, bleiben jedoch ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
UniCredit
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 2
Performance 1M: +6,96 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 3
Performance 1M: -8,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die langfristigen Wachstumschancen durch die geopolitische Lage betonen, äußern andere Bedenken über eine mögliche Überbewertung der Aktie. Die Kursentwicklung war volatil, jedoch konnte die 1.700 Euro-Marke gehalten werden. Insgesamt bleibt die Diskussion von Optimismus und Skepsis geprägt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 4
Performance 1M: -7,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 3,87 % auf 209,65 €, was ein neues Jahrestief darstellt. Trotz der negativen Entwicklung glauben einige Anleger an die Fundamentaldaten und halten ihre Positionen. BlackRock hat zudem seine Beteiligung auf 6,63 % erhöht, was als positives Signal interpretiert wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 5
Performance 1M: +2,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursanstiegs von 100€ auf 108,40€ nach den Q4-Zahlen gibt es Bedenken über mögliche negative Marktreaktionen. Die langfristigen Aussichten werden jedoch positiv bewertet, insbesondere nach der Anhebung der Margenziele und der Dividendenankündigung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 6
Performance 1M: +7,82 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 7
Performance 1M: +6,00 %
