Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 14.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 1
Performance 1M: -14,79 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 2
Performance 1M: +9,08 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 3
Performance 1M: +4,33 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 4
Performance 1M: -0,08 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 5
Performance 1M: -1,80 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 6
Performance 1M: -12,23 %
